Nous nous y sommes rendus en premier lieu pour découvrir la reconstitution de la relève de la garde, commentée en coréen et en anglais, qui explique le processus qui prend place sous nos yeux et ne se contente donc pas d’être contemplatif. Le nombre de soldats qui prend part à ces reconstitutions est assez impressionnant et on ressent toutes l’intensité de l’époque. Assister à la relève de la garde est par ailleurs complètement gratuit, ce qui n’enlève rien au plaisir. La relève de la garde a lieu trois fois par jour (11h, 14h, 15h30, du mardi au dimanche).

