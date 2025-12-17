Disney Villainous – Unstoppable ! reprend l’idée qui a fait le succès de la gamme : incarner les grands méchants de Disney et tenter de mener à bien leurs plans tordus mieux que les autres. Ici, vous retrouverez Maléfique, Ursula, Hadès et Scar, chacun avec son propre objectif et son petit plateau personnel, mais rassemblés autour d’un plateau central qui simplifie la lecture du jeu. Cette boîte se veut clairement la version familiale de Villainous, avec des règles allégées, des parties courtes (moins de 30 minutes) et une accessibilité annoncée dès 7 ans, pour 2 à 6 joueurs.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com : tout sur les jeux de société

Une méchante idée pour initier tout le monde

Là où le Villainous « classique » peut impressionner avec ses cartes nombreuses et ses conditions de victoire parfois tordues, Unstoppable ! cherche à mettre tout le monde à l’aise très rapidement. Le plateau central indique les actions possibles, les tours s’enchaînent sans temps mort et les objectifs restent clairs : on avance ses pions, on manipule quelques jetons, on s’arrange pour que son méchant réalise son plan diabolique avant les autres.

Les fameux jetons « Plans Machiavéliques », introduits spécialement dans cette version, ajoutent une petite couche de rebondissements : ils permettent de déclencher des effets spéciaux, de contrarier les adversaires ou d’accélérer sa propre progression, sans transformer le jeu en usine à gaz. Le matériel reste très agréable, avec figurines de méchants, plateaux individuels et cartes illustrées qui plongent immédiatement dans l’univers Disney.

De la malice, mais pas du gros cerveau

Cette simplification a toutefois un prix : si vous êtes déjà fan du Villainous original, vous risquez de trouver Unstoppable ! un peu sage. La profondeur stratégique est plus limitée, les objectifs se résolvent vite et on a parfois l’impression de rejouer la même partition, surtout avec des joueurs aguerris. On est clairement dans le registre du jeu d’initiation : parfait pour faire découvrir la gamme à des enfants ou à des joueurs occasionnels, moins indispensable pour un groupe de gros stratèges qui cherche du calcul sur plusieurs tours.

Reste que dans sa cible, le jeu fait plutôt bien le job : les règles sont vite expliquées, la durée contenue, les méchants sont immédiatement identifiables et le plaisir de « faire le vilain » fonctionne toujours. C’est typiquement le genre de boîte que l’on sort sans réfléchir pour une partie du soir ou un après-midi en famille, quitte à passer ensuite au Villainous classique si tout le monde accroche.

🪧 Fiche du jeu Disney Villainous – Unstoppable ! 🎈 Âge à partir de 7 ans 👥 Nombre de joueurs 2 à 6 joueurs ⏳ Durée d’une partie 30 minutes 🏢 Éditeur Ravensburger 🧠 Auteur Prospero Hall

