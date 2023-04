⭐⭐⭐ Note : 2.5 sur 5.

Ce mercredi 19 avril sortait le film d’horreur Evil Dead Rise par Lee Cronnin, qui s’inscrit dans la continuité de la saga Evil Dead.

Du sang et des références au menu pour Rise

Evil Dead Rise laisse la place à Lee Cronin derrière la caméra, avec pour actrices principales Alyssa Sutherland et Lily Sullivan.

Dans ce volet, Beth, partie en tournée avec un groupe de rock.

Alors qu’elle se retrouve face à une situation délicate, elle décide de rentrer à Los Angeles pour trouver du réconfort auprès de sa soeur Ellie, qui vit dans un immeuble vétuste avec ses trois enfants.

Mais un tremblement de terre ouvre une brèche au sous-sol de l’immeuble qui n’aurait jamais dû être ouverte et donnant accès au terrible Livre des Morts …

C’est donc la mère de famille qui sera la première à subir le courroux de ce livre damné.

Comme ses prédécesseurs, Evil Dead Rise ne manque pas de gore, c’est d’ailleurs dans ce style qu’il s’inscrit totalement, même si certains le trouveront bien plus soft que les précédents films de la franchise.

Bien qu’on constate un réel fossé entre ce film et les précédents, on retrouve des mécaniques similaires, comme le point de vue de l’entité ou la manière dont se retrouve ligotée la première victime.

Des litres et des litres de sang sont déversés, et même si les débuts du films laissent d’abord penser que le scénario sera clément vis-à-vis d’une famille et d’enfants, il n’en sera rien.

À l’écran, c’est une véritable boucherie, à réserver aux publics avertis !

De bonnes idées et des clichés

Même si l’on ressent une réelle volonté de la part du réalisateur de s’inscrire dans la continuité de Sam Raimi, on reste un peu sur notre fin.

L’idée de passer des bois à la ville est intéressante, on se sent piégés comme les personnages, entre le petit appartement sombre et les couloirs lugubres.

Cependant, le film met un peu de temps à démarrer, et tombe rapidement dans les clichés, ne nous offrant pas de réel fil conducteur qui puisse donner un sens à la suite d’événements et de possessions.

Les screamers sont prévisibles et les torrents d’hémoglobine pas forcément justifiés.



Dans l’ensemble, même si Evil Dead Rise ne fait pas totalement hommage à sa franchise, il offre une belle photographie avec une remarquable performance d’Alyssa Sutherland dont le sourire sadique ne laissera personne de marbre.

On nous offre ici un bon film d’horreur qui saura trouver son public, mais laissera davantage sur leur faim les puristes.

Et pour ceux qui en voudrait encore, découvrez les autres sorties cinéma d’horreur de l’année !