Insolente T01 de Jim et Rémi Torregrossa

Amanda anime un podcast dont le but est de questionner des couples jusqu’à poser les questions les plus … dérangeantes pour la stabilité du couple ! Romain Bellecour est, quant à lui, un romancier en pleine tournée de dédicace et en couple ! Sa rencontre, par le plus grand des hasards, avec Amanda va le mettre fasse à ses véritables désirs. Et quand Amanda débarque chez lui et sa femme en pleine fiesta avec des potes dans une magnifique villa du Sud de la France, tout peut arriver !

Amanda campe donc un personnage plutôt prédateur et toxique pour les couples qu’elle interviewe. Concernant son histoire avec Romain, les auteurs ne dévoilent pas grand chose de ce qui a pu se passer (ou non) lors de leur rencontre. Elle cache probablement un secret expliquant son comportement mais la réponse ne sera pas donnée dans ce premier tome !

Les situations vont s’enchaîner sans trop de sens et le lecteur va voyager entre plusieurs moments de la vie de Romain et Amanda sans trop de fil conducteur.

J’ai plutôt apprécié les sessions de questions / réponses qui peuvent faire réfléchir les lecteurs à leur notion de couple.

J’ai trouvé le dessin plutôt classique (que ce soit les personnages ou les décors) mais il est très bien mis en avant par une superbe colorisation.

Ce premier tome est assez frustrant. Plutôt court (80 pages), il installe une intrigue qui est plutôt intéressante mais qui ne décolle pas vraiment et s’achève bien trop vite et sans trop savoir vers où veut aller la suite du récit.

Merci aux éditions Delcourt et #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap