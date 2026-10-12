Et si, par le plus pur des hasards, vous pouviez communiquer par courrier avec votre ancêtre du siècle précédent à la veille de la Première Guerre Mondiale… Que lui diriez vous ?

Le scénario de 14/14 est simple mais efficace : Adrien, qui vit en 2014, écrit une carte de Noël à son cousin Hadrien qu’il n’a plus vu depuis de nombreuses années. Et il va décider d’utiliser une nouvelle boîte aux lettres (même si elle a un aspect âgé et rouillé) plus proche de chez lui … Sa lettre arrivera bien à Hadrien mais en 1914 !

D’après le roman de Paul Beorn et Silène Edgar, L’Hermenier arrive à l’adapter habilement aux exigences de la bande dessinée.

Les allers-retours entre 1914 et 2014 créent un rythme haletant, et la tension monte à mesure que l’on se rapproche de l’été 1914 et du début de la première Guerre Mondiale.

Les graphismes d’Hamo renforcent cette dualité de temporalité : des couleurs chaudes et proches de la terre pour 1914 et plus vives pour 2014.

Ainsi les deux périodes sont facilement reconnaissables et marquent clairement les deux vies ancrées dans leurs époques.

D’un côté Adrien, avec tous ses soucis contemporains, problèmes d’harcèlement et d’amour au collège et de l’autre Hadrien, avec les problèmes de la vie à la campagne, les récoltes en 1914, la maladie…

Cette dualité ne tombe jamais dans le ton moralisateur même à quelques semaines d’un grand tournant de l’histoire mais ces échanges épistolaires misent sur l’émotion.

Personnellement, je trouve que le mix fantastique (à la Entre Deux Rives), amitié et histoire fonctionne à merveille. C’est un excellent préambule pour commencer à introduire la Première Guerre Mondiale avant de le voir traiter froidement à l’école.

Si j’étais enseignant, j’essayerai de faire lire 14/14 à mes élèves. L’histoire d’amitié séparée par un siècle entre ces deux garçons du même âge est superbe avec en fond une trame historique qui n’alourdit jamais le récit.

Mon fils a déjà prévu de me le piquer… c’est un de ces livres qu’on aime partager et relire.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

L’avis de Fuasaita



J’ai également eu l’opportunité de lire cette adaptation de 14/14 ! Si je n’ai pas lu le livre original, l’histoire et la promesse des allers-retours entre les deux époques m’ont immédiatement intéressées !

Les 56 pages condensent de manière très efficace cette double historie d’Hadrien et d’Adrien. Mêlant à la fois les intrigues personnelles et historiques, le récit embarque facilement le lecteur ! Le tout est porté par un style graphique très réussi qui permet de séparer les deux époques de manière très reconnaissables !

Une grande réussite et une BD à lire à tous les âges !

Merci aux éditions Jungle et et à NetGalley pour l’envoi du livre !

Fiche récap