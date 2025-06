Les jeux de cartes virtuels, je les apprécie principalement pour leurs univers colorés et le frisson de l’inconnu qu’ils procurent, vous savez, cette sensation unique de ne jamais savoir si la victoire est à portée de main. J’y ai déjà joué dans le passé, avec Yu-Gi-Oh! Master Duel. Plus tard, j’ai joué à quelques perles dont Hearthstone.

À présent, me revoilà en train de tester un autre jeu typique du genre : Mutants: Genesis. J’ai joué à la version premium du jeu sur Steam, accompagnée du Pack Silver. À noter que ce jeu est aussi disponible sur mobile, notamment sur Android et IOS. Après plusieurs heures de jeu, il est temps de vous livrer mon test.

Des mutants et des cartes

Dans Mutants: Genesis, on incarne un Psycog : un stratège capable de contrôler des mutants dans un futur dystopique dominé par les corporations. Mon but est de détruire le Psycore adverse tout en protégeant le mien. Pour ce faire, j’utilise des cartes et j’use de ma matière grise pour gagner les duels.

Le jeu propose des combats rapides. J’ai particulièrement apprécié le rendu visuel du jeu et l’animation des attaques, qui est certes, assez simpliste, mais dynamique dans l’ensemble.

L’ambiance du jeu me rappelle les comics des années 90. Chaque carte est associée à l’un des 6 gènes distincts et permet de créer des synergies et des stratégies variées. Le jeu propose des modes PvE et PvP, avec la possibilité de jouer en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs.

Avec plus de 200 cartes à collectionner, Mutants: Genesis offre une grande variété de combinaisons et de stratégies. On peut participer à des défis hebdomadaires, des combats contre des boss légendaires et des saisons compétitives pour grimper dans les classements. Le système de progression permet de débloquer de nouvelles cartes et de nouveaux ressources.

Que vaut-il par rapport aux autres jeux du genre ?

Dans l’écosystème foisonnant des jeux de cartes à collectionner (CCG) sur PC et mobile, Mutants: Genesis se taille une place à part grâce à son univers dystopique et à son système de gènes inspiré des manipulations biologiques. Si je le compare à Hearthstone, je dois avouer que ce jeu m’a surpris par son approche plus structurée et moins aléatoire.

Là où Hearthstone mise énormément sur la chance que ce soit dans le tirage, les effets de certaines cartes ou les mécaniques de RNG, Mutants demande davantage de réflexion sur la composition de son deck et le placement sur le terrain.

Ici, on ne balance pas des créatures au hasard étant donné que les mutants ont un rôle, un gène spécifique et une synergie potentielle avec d’autres.

Verdict

Mutants: Genesis n’invente pas la roue, mais il la repeint aux couleurs d’un univers cyber-dystopique plutôt accrocheur. Son gameplay plus tactique que la moyenne, son système de gènes original et son contenu généreux en font une belle surprise, surtout pour les joueurs qui cherchent une alternative plus stratégique aux ténors du genre comme Hearthstone ou Yu-Gi-Oh! Master Duel.