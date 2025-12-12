Moustache est un jeu de plis joliment illustré, original dans son idée de règles évolutives… mais qui m’a finalement plu sans me convaincre totalement.

L’idée de révéler de nouvelles contraintes à chaque manche est séduisante sur le papier, mais en pratique, cela rend la partie assez hasardeuse et demande beaucoup de concentration pour ne pas se tromper. Et, soyons honnêtes : on se trompe souvent. Les règles spéciales, les exceptions, les inversions de couleurs, les cartes joker… tout cela crée un joyeux chaos, parfois amusant, parfois un peu fatigant.

Le jeu n’est pas mauvais, loin de là, mais il lui manque un petit quelque chose en termes de fun immédiat. Dans la grande famille des jeux de plis modernes, on a vu plus fluide et plus palpitant, comme The Crew, qui propose une tension plus maîtrisée et une coopération plus satisfaisante.

Moustache reste néanmoins un bon choix pour des enfants déjà grands (10–12 ans minimum), qui apprécieront le côté farfelu, les animaux moustachus et les twists de règles. Pour une tablée d’adultes en revanche, le charme retombe un peu vite.

Pour conclure, joli, malin sur le principe, mais un peu trop chaotique et exigeant pour séduire totalement. Un jeu sympa… mais pas indispensable.

