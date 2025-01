Informations et résumé

Auteur Hampton Sides Traductrice Séverine Weiss Nombre de pages 440 Date de parution 23/01/2025 Editeur Editions Paulsen Prix 25€ Le 12 juillet 1776, le capitaine James Cook, considéré comme le plus grand explorateur de l’histoire britannique, embarque pour un troisième grand voyage à bord du HMS Resolution. Sa mission officielle : ramener Maï sur son île, un Tahitien devenu la coqueluche de Londres. Deux ans et demi plus tard, il est tué sur une plage par les Hawaïens. Comment ce capitaine réputé pour son sens de la navigation hors pair, son leadership, son dévouement à la science et son intérêt pour les peuples autochtones, qui fut considéré comme l’une des figures les plus importantes du siècle des Lumières, en est-il arrivé à ce moment fatal ?

À la fois récit d’aventure au rythme effréné et examen approfondi des complexités et des conséquences de l’ère des grandes explorations, ce récit est une œuvre majeure signé de l’un des meilleurs écrivains de narrative non-fiction américain.

Ce que j’en pense

Sur la vaste, vaste mer nous met dans le sillage de James Cook et de son équipage composé de 180 marins et deux bateaux pour ce qui doit être l’expédition la plus importante pour l’Angleterre : découvrir un passage au Nord de l’Amérique pour éviter l’Océan Pacifique, au main des espagnols. En parallèle, un jeune Tahitien, Maï, doit être redéposé sur son île afin de commencer à diffuser la culture britannique sur cet archipel. Ce voyage va commencer en 1776 et se terminer de manière tragique (pour James Cook et d’autres membres de l’équipage) en 1780.

Hampton Sides a fait un très gros travail de recherche pour compiler des informations issues des journaux de bord de l’équipage (dont celui de James Cook), des recherches d’historiens et d’autres sources. Tout ceci permet à ce livre d’être à la fois un roman historique et un récit d’aventure palpitant. Les évènements s’enchainent rapidement et on suit avec grand plaisir les longs trajets sur les différents océans et les escales plus ou moins longues sur les différents points d’intérêt de ce voyage.

Les deux zones sur lesquelles le récit va s’étendre sont Tahiti et Hawaï. L’occasion de voyager au sein de ces « paradis » terrestres, qui étaient à l’époque quasiment vierges de toute occidentalisation. L’auteur met bien en avant le fait que James Cook avait compris le risque qu’il faisait courir à ces peuples en accostant sur leur terres (maladies, argent, rats, …) mais que c’était tout de même nécessaire pour lui et son expédition.

Ce récit met également très bien le changement de caractère de James Cook par rapport à ses anciens voyages. Il est dépeint comme plus secret, violent avec son équipage (en multipliant les coups de fouet) mais aussi avec les peuples autochtones qu’il rencontre. Mais toujours autant doué dans la navigation et la gestion de son équipage, aucun mort du scorbut n’étant à déplorer pendant les multiples années de ce voyage !

Sur la vaste, vaste mer est un récit historique sur un voyage autour du monde qui a marqué son époque. En effet, c’est grâce à ce voyage qu’Hawaï a pu être placé sur les cartes et que nombre de territoires et côtes ont été cartographiés. Mais c’est aussi le voyage qui a signé la mort d’un de plus grand navigateurs. Un roman très intéressant sur une figure de la navigation mondiale qui est aujourd’hui contestée, notamment par les peuples natifs lui reprochant nombre de malheurs (maladie, colonisation, …). Et en plus, c’est un livre qui fait réviser l’histoire et la géographie !