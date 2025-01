Informations et résumé

Scénariste / Dessinateur Patrick Horvath Traductrice Margot Negroni Nombre de pages 160 Date de parution 10/01/2025 Editeur Ankama Prix 19.95€ Dans la paisible petite ville de Woodbrook, tout le monde se connaît. Mais connaît-on vraiment ses voisins ? Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit ? C’est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong, avant que le tueur qui sévit en ville ne mette en péril sa parfaite petite vie…

Ce que j’en pense

La première chose qui frappe avec Beneath The Trees c’est l’écart entre le style graphique et le cœur de l’histoire. En effet, on est au croisement entre Petit Ours Brun avec cette petite ville remplie d’animaux anthropomorphiques mignons et Dexter avec ce duel de tueur en série dont les meurtres assez graphiques plongent le lecteur dans une ambiance assez morbide.

Le dessin est magnifique et les planches vont plongeront sans problème dans cet univers à la fois mignon et macabre. Impossible de ne pas avoir confiance dans la bonne bouille de Sam Strong qui se révèle pourtant être une tueuse en série depuis des années ! Les mises en scène des meurtres sont visuelles et réussies et on prend plaisir à tourner les pages pour découvrir les différents environnement de l’histoire. Un vrai tour de force !

Passé la découverte du contexte, l’histoire de son côté est plus classique et attendue. L’affrontement entre notre tueuse ultra-méthodique et le petit nouveau un peu bordélique se déroule de manière un peu trop linéaire. Ce duel ne quitte pas vraiment la route scénaristique qui est toute tracée et pourra au final un peu décevoir le lecteur. J’aurais apprécié peut-être un chapitre de plus pour rajouter un peu de tension ou de lore à ce récit mais j’ai quand même largement apprécié cette lecture !

Patrick Horvath signe une première œuvre complète et enthousiasmante ! Si l’histoire reste un peu trop évidente à deviner, le plaisir de lecture est au rendez-vous et j’ai hâte de découvrir les prochains ouvrages de cet artiste !