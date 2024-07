Iron Flame de Rebecca Yarros est la suite tant attendue du premier volume Fourth Wing sorti en début d’année 2024 !

Résumé du livre

Tout le monde s’attendait à voir Violet Sorrengail échouer lors de sa première année à l’Académie de la guerre de Basgiath, y compris elle-même…

Pourtant cette aventure endiablée n’était qu’une première épreuve, destinée à éliminer les faibles, les indignes et les malchanceux. Le véritable entraînement commence maintenant, et Violet se demande déjà comment elle va s’en sortir. Ce n’est pas seulement l’épuisement, la brutalité, ou le fait que le programme soit conçu pour pousser les cavaliers au-delà de leur capacité de résistance à la douleur.

C’est surtout que le nouveau vice-commandant semble s’être donné pour mission de montrer à Violet à quel point elle est impuissante… A moins qu’elle n’accepte de trahir l’homme qu’elle aime. Mais Violet possède le plus féroce des atouts : une volonté de fer. Et elle compte bien la mettre à profit de la leçon la plus importante que Basgiath lui ait enseignée : un dragonnier établit ses propres règles !

Qu’est-ce que j’en pense ?

Sans apporter trop de détails sur l’intrigue risquant un éventuel spoiler, nous sommes dans la continuité du premier volume, et reprenons nos protagonistes là où nous les avons laissé.

Pour moi, Iron Flame est une véritable révélation. Alors que Fourth Wing a été un coup de cœur, Iron Flame surpasse ce dernier. Beaucoup de critiques ont pu prétendre que ce dernier est trop descriptif ou trop hâtif contrairement à son prédécesseur, je vous confirme que ce n’est pas le cas.

Chaque élément a sa place et les choses s’enchaînent à la perfection. La plume de Rebecca Yarros me fascine toujours autant et ce registre de romantasy est toujours aussi plaisant. L’intrigue est toujours aussi bien ficelée. D’autant plus que vous le savez désormais, les longs chapitres sont ma véritable hantise. Pourtant ici, les longs chapitres ne me dérangent pas tant on ne les ressent pas réellement. Il n’y a pas de longueur superflue et je le répète : chaque détail compte.

C’est un véritable plaisir de retrouver notre chère Violet et notre cher Xaden, et ces derniers nous donnent du fil à retordre du début à la fin. D’autant plus que la fin vous laissera sur votre faim: personnellement, la fin m’a laissée sans voix et j’attends impatiemment la suite.

C’est vraiment un chef d’œuvre, et je pense que je ne cesserai de recommander ce roman à quiconque est amateur de Fantasy, mais également de romance. Si vous n’avez pas encore lu le premier foncez, mais si vous hésitez à lire ce second volume surtout n’attendez pas ! Et vous avez ma parole, vous ne regretterez pas cette lecture.