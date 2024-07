Comment ne pas vous parler du dernier volume de la saga Seasons de notre chère Morgane Moncomble. Paru le 19 juin, Un été pour te retrouver est le dernier volume clôturant la saga Seasons regroupant un livre pour chaque saison de l’année.

Résumé du livre

Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu’il sera là.

Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c’est lui : Andréa Moretti. Son premier amour. L’homme qu’elle n’arrive pas à oublier.

Célibataire malgré lui, Andréa refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit : avoir laissé échapper l’unique femme qu’il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d’un road trip en Toscane

Son seul regret, c’est elle : Jasmine Pham. Son ex. Celle qui lui a brisé le cœur deux il y a deux ans.

En dépit de la rancœur, l’amour n’a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance… mais n’est-il pas déjà trop tard ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Un été pour te retrouver est une romance, c’est une romance de seconde chance. Nous sommes aux côtés de Jasmine et d’Andrea, deux anciens amis et amants qui se retrouvent après plusieurs années et qui ne sont décidément pas passer à autre chose. Selon les souhaits de l’autrice, je ne vous en dirais pas plus afin de conserver l’authenticité de ce roman qui est très inhabituel.

J’ai mis du temps avant de pouvoir mettre des mots sur mes ressentis après ma lecture d’UEPTR. C’est définitivement une révélation, ce livre est un petit bijou et probablement le meilleur sur j’ai pu lire cette année. Il sera difficile de détrôner celui-ci.

Je ne présente plus Morgane Moncomble, si vous lisez déjà mes chroniques vous connaissez mon amour indéfectible pour cette autrice française. Ce roman sort de sa zone de confort, c’est certain. Morgane a voulu donner un vent de fraîcheur à la New romance et c’est une véritable réussite.

Andrea et Jasmine m’ont bouleversé, m’ont fait rire et m’ont rendu heureuse. On aborde vraiment des thèmes très délicats et très touchants, et encore une fois cela est réalisé à la perfection par Morgane Moncomble. D’autant plus qu’il y’a une part de « suspens », nous découvrons l’histoire d’Andrea et Jasmine au fur et à mesure des chapitres, mais également leur histoire grandissante à travers des chapitres de flash-back.

En somme, c’est probablement mon coup de cœur de l’année, et je pense que cette affirmation est valable pour l’entièreté de la saga Seasons. Je ne cesserai de vous recommander les ouvrages de Morgane Moncomble tant ils sont entachés de réalité et tant ils sont fort en émotion.