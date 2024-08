Dans Veux-tu être mon +1 écrit par Tamara Balliana, nous plongeons en plein dans une saison de mariages sur la Côte d’Azur que Axel et Colyne déteste tant !

Résumé du livre

Entre Colyne et les mariages, c’est loin d’être une histoire d’amour. Quand son petit ami choisit justement l’un d’entre eux pour poser un genou à terre et lui faire sa demande devant deux cents personnes, elle comprend que leur relation est vouée à l’échec.

Colyne découvre alors les joies qu’une rupture implique, comme… trouver un nouveau logement. Elle devient la colocataire d’Axel, fêtard, célibataire déterminé à le rester et avec qui elle ne partage pas grand-chose si ce n’est une aversion pour les réunions de famille.

En cette saison estivale, les cartons d’invitations pleuvent et Colyne qui se sent redevable envers Axel accepte de lui servir de +1 pour une baby shower. S’ensuit alors une série de mariages et diverses célébrations sur la Côte d’Azur pendant lesquels les deux colocs vont apprendre à se serrer les coudes, pour faire face à des événements plus chaotiques les uns que les autres. Des ballons qui éclatent ou une pièce montée qui s’écroule peuvent faire naître une belle complicité, mais est-ce suffisant pour changer de point de vue sur les relations de couple et le mariage ?

Peut-être qu’au lieu d’être seul, il faut juste être bien accompagné ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Colyne et Axel sont colocataires, mais au fil du temps ces derniers créent un lien particulier : pour chaque événement auxquels ils sont invités, l’un est le cavalier de l’autre. Cette proximité forcée, tant dans leur colocation que au cours de ses événements, laissent place à bien des sentiments. Ce n’est pas sans compter sur l’entêtement de Colyne et la mauvaise communication qui cause beaucoup de tort à nos deux colocataires.

Il s’agit du premier roman que je lis de Tamara Balliana. Bien que quelques appréhensions, comme à chaque fois que je découvre une nouvelle plume, j’ai été assez surprise. Son écriture est fluide, les chapitres peuvent s’enchaîner sans aucune difficulté, c’est rafraîchissant ! J’ai adoré également la présentation des chapitres et les faire-part au début de chaque partie, on sait clairement où on se situe, et c’est un petit détail que j’ai particulièrement apprécié. Plus généralement, la trame principale du roman se devine assez facilement, de même que certains rebondissements et cela laisse donc peu de surprises.

La relation de Colyne et Axel évolue progressivement, et je pense que c’est vraiment ce qui me plaît le plus. Nous sommes vraiment sur une trope strangers-to-friends-to-lovers (c’est-à-dire que nos protagonistes passent d’inconnus à amis puis finalement à des amants ). Ces derniers apprennent à se connaître, et le simple fait que ce ne soit pas LE coup de foudre absolu m’a vraiment plu. D’autant plus que notre héroïne jongle avec plusieurs difficultés, dont une rupture récente. Et pour rebondir la dessus, le fait même que nous observons son évolution pré-rupture et post-rupture est vraiment très intéressant et ajoute une réelle profondeur tant au récit que au personnage de Colyne.

En somme, j’ai particulièrement aimé Veux-tu être mon +1, d’autant plus que c’est le premier roman que je découvre de l’autrice. C’est une très bonne lecture, j’ai passé un agréable moment aux côtés d’Axel et Colyne sur la Côte d’Azur, dans une ambiance très estivale et c’est très rafraîchissant !