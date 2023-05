On est vendredi ! C’est donc l’heure de passer rapidement sur les sorties des albums et singles sortis à minuit.

Albums

The Album – Jonas Brothers

On commence avec le cinquième album du groupe de frères rendus célèbres grâce à Disney, les Jonas Brothers. The Album est composé de 12 chansons dont Wings et Waffle House, les singles. Dès la première écoute, on note une grande influence de la deuxième moitié des années 70s. Les paroles des chansons abordent majoritairement des thèmes assez génériques : amour, été, bien-être. La chanson Little Bird est celle qui m’a semblé le plus personnelle puisqu’elle parle de paternité. Joe et Nick, les deux chanteurs, se projettent dans le futur quand ils devront laisser « voler » leurs filles de leurs propres ailes. Parmi les producteurs on retrouve Jon Bellion, The Monsters & Strangerz ou encore Pete Nappi.

Tirer la nuit sur les étoiles – Étienne Daho

6 ans après son dernier album Blitz, Étienne Daho nous dévoile son tout nouveau bébé : Tirer la nuit sur les étoiles. Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est du Étienne Daho tout craché. Avec un style qu’on ne lui connaît que trop bien et de bons duos avec Vanessa Paradis et Jade Vincent, cet album pop suit les thèmes de l’amour et la passion sous toutes ses facettes. Signé Etienne Daho, Jean-Louis Piérot et Unloved à la réalisation, cet album vous entrainera dans un voyage à travers les sons et les astres.

Daft Punk – Random Access Memories (10th Anniversary Edition)

Pour ses 10 ans, les Daft Punk viennent de dévoiler une réédition de leur célèbre album « Random Access Memories ». En prime ? Neufs titres inédits ! Parmi eux on retrouve « Infinity Repeating » avec Julian Casablancas, qui n’avait pas été gardé pour la version finale de l’album en 2013. Cette chanson a d’ailleurs eu droit à un clip exclusif. On y retrouve évidemment cette sonorité un peu robotique propre au duo français. L’album est disponible en vinyle juste ici.

Singles

The Planet – BTS : Le groupe sud-coréen dévoile ce vendredi la bande originale pour un film d’animation « Bastions ». The Planet évoque l’importance sauver la planète ensemble dans un rythme entrainant.

World On Fire – Dolly Parton : Alerte au nouveau single rock de Dolly Parton ! De la guitare électrique et de la batterie pour un final en beauté, avec une chorale en fond c’est une agréable surprise ! Cette chanson apparaîtra sur le prochain album de la chanteuse américaine Rockstar, qui sortira en novembre prochain.

A Year Ago – James Arthur : Dans ce nouveau single, le chanteur britannique nous dévoile des paroles et une production mélancoliques. Sa voix s’adapte toujours aussi bien à ce genre qui semble lui correspondre à la perfection. C’est validé de notre côté !

Acróstico – Shakira : En cette fin de semaine, la chanteuse colombienne vient de sortir en une balade au piano dédiée à ses enfants Sasha et Milan. Une belle chanson, sentimentale et personnelle qui change de ses derniers projets musicalement parlant !

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil aux sorties musicales de vendredi dernier. Bonne écoute !