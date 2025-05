Envie d’un jeu d’extérieur fun, rapide à mettre en place et qui fait mouche à chaque lancer ? Pock, c’est un peu la rencontre déjantée entre la pétanque et le Mölkky, avec une pincée de chaos et beaucoup d’éclats de rire. Le tout avec des dés géants ! Un cocktail rafraîchissant, parfait pour l’été.

Le principe : tu tires ou tu Pock ?

Le jeu se joue en deux équipes. Le but ? Lancer ses dés le plus près possible des Maro (deux dés noirs jetés en début de manche) pour marquer des points. Jusque-là, rien de très révolutionnaire… sauf que :

Seul le dé le plus proche d’un Maro marque des points (valeur du dé multiplié par la valeur du Maro).

Si votre dé percute un autre dé posé sur sa face Pock, vous marquez 5 points immédiatement !

Les dés peuvent faire changer les faces des autres, en les heurtant ou les déplaçant.

Attention aux faces dangereuses des Maro : s’ils affichent un symbole d’élimination, tout dé les touchant est sorti du jeu.

On joue donc avec adresse, stratégie, et un brin de vice pour pousser les dés adverses dans la mauvaise direction, ou transformer un 6 glorieux en un 0 misérable (héhé)

Un jeu de lancer simple et terriblement efficace

Ce qu’on adore avec Pock, c’est sa capacité à rendre chaque lancer important. On rigole, on commente, on tente des tirs osés, et surtout, on assiste à des retournements de situation improbables. Il y a du bruit, du mouvement, et une vraie tension joyeuse qui monte au fil des manches.Les règles sont ultra simples à expliquer – 2 minutes top chrono – mais la profondeur vient des interactions : faut-il jouer en douceur pour se glisser près d’un Maro, ou envoyer un missile pour tenter un Pock spectaculaire ? Il y a un côté presque théâtral dans la façon de lancer, de réagir, de crier victoire… ou frustration. Un jeu vivant, qui rassemble tout le monde.

Un jeu d’adresse qui a du Pock !

Pock est un excellent jeu d’extérieur, fun, dynamique et original. Il ne cherche pas à révolutionner la mécanique du lancer, mais il le fait avec une identité forte et une sacrée dose de plaisir. Entre adresse et malice, chaque partie est un petit spectacle. Et puis, franchement : des dés qui font perdre la face, on en redemande !

Alors… tu tires, ou tu POCK ?