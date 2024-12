Mais alors, ai-je besoin des deux jeux ou Nains et Nidavellir font-ils doublons ? Eh bien, il n’existe pas de bonne (ni de mauvaise) réponse à cette question. Les deux jeux sont très similaires et grâce à ses extensions ( Thingvellir et Idavoll), Nidavellir apparaîtra plus complet. Néanmoins, les amateurs de la BD trouveront dans Nains un vrai objet de collection et ils auront le plaisir de pouvoir recruter les héros nains qu’ils ont aimé (ou qu’ils ont aimé détester) dans la bande dessinée.

