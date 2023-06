Le casque SLYR de Skullcandy est le premier modèle de leur gamme gaming. Il s’agit du petit frère de la famille, également le produit le plus économique.

Je remercie encore une fois Skullcandy pour cette belle découverte.

Packaging:

Aux premiers abords, le packaging est qualitatif. On constate tout de même rapidement une différence avec la gamme supérieure, le carton du packaging est moins épais, et nous sommes sur une ouverture plus basique, avec une ouverture sur le bas. Il en est de même avec le second modèle de la gamme.

On retrouve toujours les informations essentielles sur le packaging. De plus, toujours fidèle à la marque, celui-ci est haut en couleur.

Unboxing:

Dès que l’on déballe le casque, on retrouve directement celui-ci accompagné de sa connectique et du micro. Le déballage est simple, c’est sans prise de tête et on n’a pas peur de casser quoique ce soit en forçant trop. Et comme habituellement, on retrouve la notice ainsi qu’un petit livret de prise en main du casque.

Concernant la connectivité présente, nous avons uniquement des câbles Jack 3.5mm jaune et noir. Ça nous change du fushia et du cyan présent dans les deux seconds modèles.

Découverte du casque:

Nous avons l’habitude et ça ne nous choque plus: toute cette mousse présente au niveau des oreilles et du serre-tête nous laisse deviner un confort optimal. Toutefois, bien qu’en apparence il semble identique à son grand frère le SLYR PRO, la structure du casque n’est pas la même. Déjà, le serre-tête est moins large, et nous n’avons pas de câble ressortissant des côtés. De plus, le serre-tête semble être plus rigide.

Alors qu’il paraît plus lourd que son grand frère, celui-ci est en réalité 30 grammes plus léger: 245 grammes, contre 276 grammes pour le SLYR PRO.

Concernant les boutons et la connectique, nous avons la possibilité de brancher le micro amovible et on retrouve également une molette afin de régler le volume lorsque celui-ci est branché. Nous ne disposons pas de la possibilité de l’éteindre ou de l’allumer, dès que celui-ci est branché, il est obligatoirement allumé.

Petite particularité de Skullcandy, le casque, même le plus petit frère de la famille permet la possibilité de muter le micro en appuyant sur la partie inférieure de l’oreillette gauche.

Mon avis sur le casque SLYR:

La prise en main du casque est d’une simplicité sans nom: il suffit juste d’effectuer les branchements. J’ai été très surprise par la rigidité du serre-tête, de plus, ayant des lunettes, je n’ai pas trouver celui-ci très confortable après quelques heures d’utilisations.

La qualité sonore du casque est néanmoins surprenante, surtout pour une entrée de gamme. La qualité du micro est également surprenante, malgré l’absence de l’IA qui rendait l’expérience de ses grands frères encore plus impressionnante. Toutefois, le micro n’est pas tellement isolant. De ce fait, les bruits ambiants sont souvent reproduits par le micro, ce qui peut être assez vite dérangeant pour les compagnons de jeux.

Globalement, pour un casque d’entrée de gamme, celui-ci est très qualitatif. Il est certain que nous n’avons pas un confort optimal ( surtout pour les porteurs de lunettes ), mais il n’est pas pour autant de mauvaise qualité. Je pense que celui-ci est parfaitement adapté pour les joueurs ponctuels, ne jouant pas pendant des heures entières.

Pour seulement 69.99€, le casque SLYR de Skullcandy est véritablement complet et peut être un très bon choix pour ceux ne désirant pas investir une énorme somme dans un casque gaming.

Je remercie encore Skullcandy de m’avoir permis de tester ce produit en me fournissant un exemplaire.