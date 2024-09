Il y a 4 ans, Astro Playroom était la véritable star et surtout, la toute première expérience gratuite et pré-installée, au lancement de la PS5. Le 6 septembre 2024, le petit robot Astro fait son grand retour et cette fois-ci sous forme de jeu complet avec plus de contenus, de niveaux à explorer et d’ambition que son prédécesseur.

Décrit comme l’un des jeux phare du studio ASOBI, Astro Bot peut-il réellement prétendre être comme l’un des meilleurs jeux de plateforme de 2024 ou est-ce seulement un simple hommage à l’éco-système des consoles Playstation ? Réponse avec notre test.

Une aventure spatiale pleine de charme

L’aventure commence avec Astro Bot et ses amis robots qui voyagent à bord de leur vaisseau spatial sous forme de PlayStation 5. Jusque là tout va bien. Quand soudain, un alien malveillant vous attaque et éparpille les 300 robots de votre vaisseau aux quatre coins de la galaxie, et dérobe les composants essentiels de la console.. La PS5 finit donc par s’écraser sur une planète désertique, vidée de tous ses composants et de son énergie. C’est là que démarre votre mission : explorer les galaxies pour retrouver vos amis, récupérer les pièces pour réparer votre vaisseau” et rendre la monnaie de sa pièce, au méchant alien.

Votre périple vous emmènera à travers 7 galaxies aux noms évocateurs comme la Nébuleuse du Gorille ou le Cosmos Camouflé. Au total, le jeu propose 39 niveaux principaux, 17 niveaux de type « Die & Retry », 13 niveaux « Défi » et 6 combats de boss. Les joueurs les plus assidus pourront atteindre les 100% de complétion en 12 à 15 heures et le platine autour de 20h.

Un gameplay varié et inventif

Astro Bot conserve les bases de gameplay d’Astro Playroom tout en les enrichissant considérablement: notre petit héros dispose toujours de ses attaques de base et de son double saut propulsé, mais le jeu introduit également 15 nouveaux pouvoirs et gadgets temporaires.

On peut ainsi se transformer en chien-fusée qui dash, enfiler des gants de boxe pour cogner à distance ou revêtir un nouveau jet pack en forme de ballon, qui se gonfle et se dégonfle..

La Team Asobi fait preuve d’une créativité sans limite dans le level design, aussi génial que varié, tout en frôlant la perfection ! Chaque niveau s’articule autour d’une idée centrale, exploitée avec brio et renouvelée en permanence. On passe ainsi d’une balade urbaine où un King Kong robotique renverse des gratte-ciels à un casino où l’on peut ralentir le temps pour rebondir sur les projectiles ennemis. Cette diversité constante maintient l’intérêt du joueur tout au long de l’aventure.

Le jeu alterne habilement entre des sections linéaires ponctuées de secrets à dénicher et des zones plus ouvertes propices à l’exploration. Si vous êtes un serial looter, ce jeu est fait pour vous.

Les niveaux « Die & Retry » offrent un défi supplémentaire aux joueurs en quête de difficulté, tandis que les niveaux « Défi » proposent des objectifs spécifiques à accomplir. Cela évite donc de penser que Astro est un “simple” jeu de plateforme 3D.

De plus, soulignons-le le gamplay est fluide, réactif, et très dynamique. Chaque monde à parcourir est un véritable plaisir.

Mais ce n’est pas tout, vous pourrez également débloquer d’autres bonus comme le distributeur de Gatcha ! Cela vous permet de gagner des skins pour vosAstro Bot libérés (délivrés?) sur des thématiques très cool, ou d’autres accessoires supplémentaires.

Une lettre d’amour à l’univers PlayStation

L’un des aspects les plus réjouissants d’Astro Bot c’est cet hommage vibrant à l’histoire de PlayStation. Le jeu regorge de clins d’œil et de références aux grandes licences de la marque. Certains niveaux sont entièrement dédiés à des franchises emblématiques comme God of War ou Uncharted, jusqu’à reproduire fidèlement leur ambiance visuelle et sonore.

À la fin de chaque galaxie, un boss majeur nous attend. Une fois vaincu, il libère un Bot Héros iconique de l’univers PlayStation qui nous prête son pouvoir le temps d’un niveau. C’est l’occasion de revivre des moments cultes de l’histoire du jeu vidéo, sublimés par la créativité de la Team Asobi.

Ces références ne se limitent pas à un simple fan-service. Elles sont parfaitement intégrées au gameplay et participent à l’identité unique du jeu. En plus d’être bon enfant et pétillant, Astro est donc plein de surprises et de facettes. Les fans de longue date apprécieront ces nombreux clins d’œil, tandis que les néophytes découvriront un pan de l’histoire vidéoludique.

Une expérience sensorielle de la DualSense unique et inégalée

Astro Bot exploite pleinement les capacités de la PlayStation 5 et de sa manette DualSense. Les retours haptiques offrent des sensations différentes en fonction de la surface sur laquelle Astro se déplace, qu’il s’agisse d’une plaque de métal ou d’une mare boueuse. Et pour toujours plus d’immersion, les gâchettes adaptatives réagissent avec précision selon les gadgets utilisés.

Le jeu tire également parti des capacités techniques de la console pour offrir des graphismes somptueux en 4K à 60 images par seconde. Même dans les niveaux les plus chargés en effets visuels, le framerate reste stable, assurant une expérience fluide et dynamique du début à la fin.

La direction artistique colorée et joyeuse est sublimée par une réalisation technique impeccable. C’est un plaisir autant pour les yeux que pour les oreilles, puisque les thèmes musicaux des licences PlayStation sont revisités avec talent et nostalgie !!

La bande-son n’est pas en reste, avec des compositions originales de grande qualité qui s’adaptent parfaitement à l’ambiance de chaque niveau. L’OST du Astro’s Playroom était déjà entetant, attendez vous à passer au niveau au-dessus !

Du contenu variés et généreux

Astro Bot ne se contente pas de proposer une aventure principale captivante. Le jeu regorge de secrets à découvrir et de défis à relever. Dans chaque niveau, on peut libérer des robots cachés et collecter des pièces de puzzle.

Ces éléments servent à débloquer de nouvelles galaxies ou d’autres surprises dans le hub central. Ce hub, situé au centre de l’univers, s’enrichit au fur et à mesure de notre progression. Les robots sauvés s’y installent, créant une véritable petite communauté. On peut interagir avec eux de diverses manières, comme en les sifflant façon Pikmin pour soulever des rochers ou en leur demandant de nous faire la courte échelle. D’ailleurs plus vous êtes nombreux et plus vous irez loin !

Le jeu propose également un système de personnalisation à travers le Gatcha. Comme expliqué précédemment vous pourrez débloquer des bonus c’est en utilisant vos pièces dans le Gatcha que vous pourrez débloquer des costumes pour Astro et des accessoires pour les robots sauvés. Ces éléments cosmétiques n’ont pas d’impact sur le gameplay mais ajoutent une petite touche de fantaisie, très appréciable, à votre expérience.

Une difficulté bien dosée

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Astro Bot n’est pas un jeu de tout repos. Si l’aventure principale reste accessible à tous les joueurs, les niveaux « Die & Retry » et certains défis optionnels offrent un challenge conséquent. La difficulté est parfaitement dosée, avec une courbe de progression qui permet aux joueurs de tous niveaux de trouver leur compte.

Les combats de boss, en particulier, restent des temps fort et marquants du jeu. Chacun d’entre eux propose des mécaniques uniques et demande au joueur d’utiliser intelligemment les capacités d’Astro pour triompher. Ces combats épiques sont de véritables points culminants de votre aventure.

Une prouesse technique impeccable et remarquable

Sur le plan technique, Astro Bot est un jeu exemplaire pour la PlayStation 5. Le jeu tourne en 4K native à 60 images par seconde sans le moindre accroc, offrant une fluidité édifiante. Les temps de chargement sont quasi inexistants, permettant une immersion totale dans l’univers du jeu.

Les effets de particules, les jeux de lumière et les animations des personnages sont d’une qualité remarquable. Chaque niveau regorge de détails et d’effets visuels qui participent à la richesse de l’univers. On ne se lasse pas d’admirer les environnements colorés et vivants créés par la Team Asobi.

Un jeu presque parfait

Face à tant de qualités, il est difficile de trouver des défauts à Astro Bot. Le jeu brille par sa réalisation technique irréprochable, son gameplay varié et précis, et son contenu généreux.

On pourra toutefois regretter l’absence d’un mode coopératif, qui aurait été parfait pour un jeu aussi familial. De même, un glossaire expliquant les différentes références à l’univers PlayStation aurait été appréciable pour les joueurs moins familiers avec l’histoire de la marque.

Évidemment, ces quelques points mineurs n’entament l’expérience globale et plutôt réussie du jeu ! Astro Bot s’impose comme l’un des meilleurs jeux de plateforme de ces dernières années et surtout la PlayStation 5. Chose qui, de base, a souvent été soulignée côté Nintendo !

Un petit aperçu du jeu sur quelques niveaux et un boss

Conclusion

Astro Bot est bien plus qu’une simple suite à Astro’s Playroom. Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre du jeu de plateforme, qui allie avec brio gameplay inventif, réalisation technique impeccable et hommage vibrant à l’histoire de PlayStation.

La Team Asobi démontre une nouvelle fois son talent et sa créativité, livrant une expérience accessible aux néophytes tout en offrant suffisamment de contenu et de défis pour satisfaire les joueurs les plus aguerris. Chaque niveau regorge d’idées brillantes et de détails soignés qui donnent envie d’explorer le moindre recoin.

Avec son charme irrésistible, son esprit good vibes, et son atmosphère pétillant, le jeu ravira aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus, offrant une expérience incarne parfaitement l’esprit du jeu vidéo : du fun, de la créativité et des moments d’humour et de magie.

L’utilisation exemplaire de la DualSense renforce l’immersion l’un des meilleurs jeux PlayStation 5 les mieux exploités à cet effet. Le jeu innove par sa créativité, ses nouvelles idées par aussi par une réinterprétation intelligente de concepts éprouvés.

En définitive, Astro Bot est bien plus qu’un excellent jeu de plateforme. C’est une véritable célébration du jeu vidéo et de l’héritage PlayStation, portée par une réalisation technique exemplaire et un gameplay d’une précision remarquable. Alors si vous avez le blues de la rentrée, et que vous cherchez un titre pétillant qui mérite amplement sa place parmi les meilleurs jeux de l’année, vous l’avez trouvé ! Le jeu est disponible en exclusivité sur Playstation 5.