The House of Da Vinci 3 est un jeu d’énigmes développé par le studio Blue Brain Games. Il s’agit (attention surprise) du troisième (et dernier) volet de la série des House of Da Vinci. Initialement sortie sur plateforme mobile, la série se retrouve désormais sur PC et console de salon ! La transition se fait elle dans la douleur ou le jeu reste-t-il agréable à parcourir ? Je vous propose de découvrir cela immédiatement !

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait les deux premiers volets pour jouer au 3 (c’est mon cas) mais vous aurez du coup quelques trous dans l’histoire ! Vous incarnez Giacomo, un apprenti de Léonard de Vinci. Vous êtes directement plongé dans les embrouilles en vous faisant attaquer par les Borgia. Vous apprenez assez vite que vous avez en votre possession un petit accessoire qui vous permet de voyager dans le temps et que De Vinci a également construit une machine à voyager dans le temps cible de beaucoup de personnes ! Pour être honnête, l’histoire est pas vraiment passionnante et les séquences narratives sont plutôt mollassonnes.

Pas le temps de niaiser, le jeu nous explique directement pourquoi on est là : résoudre des énigmes, bouger des mécanismes et autres joyeusetés pour nous sortir des différents environnements du jeu.

Pour cela, la panoplie classique des jeux de réflexion et point & click est disponible. Ramasser des objets, les combiner, tourner des manettes, … Le petit twist vient du fait que certaines énigmes sont liées au voyage dans le temps ce qui oblige à réfléchir à l’ordre des actions et à bien fouillé toutes les zones ! Un système d’indice est disponible si vous bloquez. Il est assez bien foutu dans le sens où il se débloque uniquement à partir d’un certain temps de blocage et que différents niveaux d’aide seront disponibles si vous restez très longtemps sur la même énigme. C’est notamment utile si comme moi vous êtes très mauvais en fouillage et ratez l’éléphant dans le magasin de porcelaine ! Mais de manière globale, les énigmes ne sont pas forcément très complexes et nécessitent rarement de faire des aller/retour entre plusieurs pièces.

La résolution des mécanismes est assez plaisante avec les cliquetis, engrenages, … qui bougent pour déverrouiller la suite de l’aventure. Le jeu n’est techniquement pas incroyable mais ce n’est pas spécialement gênant. Sauf quelques lags assez étonnant sur la fin du jeu … Un point qui pourra chiffonner un peu plus, c’est la reconnaissance des mouvements via le joystick qui n’est pas parfaite et qui nécessite de s’y reprendre à plusieurs fois (notamment pour les clés, manivelles, …)

The House of Da Vinci 3 est une chouette découverte. Il m’a convaincu de tester les 2 premiers volets pour découvrir (à l’envers) toute la quête de Giacomo et Da Vinci ! Dommage, les jeux ne proposent pas de trophée platine !