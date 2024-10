La présentation de Pneumata avait suscité un réel intérêt de la part des joueurs et relayé par de nombreux médias. Deadbolt Interactive, développeur solo, nous propose ni plus ni moins que son premier titre édité par Perp Games. Annoncé avec une date de sortie quelque peu hasardeuse, le soft sort enfin le 20 Septembre sur les différents supports dernière génération, dans un certain anonymat ! Énième jeu d’horreur où Réelle bonne surprise?

Tiré du lit par la douce mélodie de la sonnette de la porte d’entrée, David Hernandez aperçoit la silhouette d’un mystérieux individu depuis sa fenêtre.

Se rendant expressément en bas pour ouvrir la porte, il n’y découvre qu’une simple boîte contenant une VHS, le malotru filant en voiture devant ses yeux.

Après ce réveil déjà difficile, David décide tout de même de visionner cette cassette et est aussitôt transporté dans une réalité alternative qui va le pousser à enquêter sur une série de meurtres inexpliqués dans la petite ville de Milton situé dans la campagne du Missouri à Clover Hill.

Comme si cela ne suffisait pas, on y apprend que l’enquêteur criminel, est sujet à des troubles de la mémoire suite à un accident qui lui vaudra la perte de sa femme, Jamie!

Une ode aux survival-horror

Pneumata combine ainsi parfaitement tous les éléments pour en faire un bon survival-horror ou du moins un jeu de survie horrifique aux notes lovecraftiennes.

C’est sans grande surprise que le gameplay s’inspire des plus grands, la plus frappante est Resident Evil 7 avec cette vue à la première personne.

En l’absence de carte, votre seule ressource sera l’exploration des différents lieux tous aussi sordides allant des appartements de la ville, des égouts, une église ou encore un asile.

En quête d’indices, certains aller-retour seront nécessaires afin de débloquer les différents lieux et progresser dans l’aventure. Comme tout bon survival-horror, le jeu ne nous facilite pas la tâche avec de nombreux endroits bloqués dans un premier temps. Il sera parfois nécessaire de trouver des pièces pour ouvrir une machine à laver, une clé ou une pince pour ouvrir un cadenas, un indice trouvé dans le décor ou sur une note pour débloquer un coffre et bien d’autres objets et armes disséminés un peu partout.

N’en déplaise à certains mais quel plaisir de fouiller les moindres recoins pour trouver une carte d’accès et découvrir une salle bloquée auparavant !

Rien ne sert de courir…

Bien sûr tout ceci ne serait rien sans les monstruosités nous bloquant le passage et nous obligeant à l’affrontement. La diversité du bestiaire est d’ailleurs plutôt correcte, alternant les ennemis « classiques » à ceux plus coriaces faisant office de boss. Soyez donc suffisamment armés (pistolet ou fusil), les munitions n’étant pas illimité, et observateur, il se pourrait que des explosifs vous aide à en venir à bout. Si vous êtes du genre à économiser au maximum, le combat au corps à corps est tout à fait possible avec au choix: couteau, pied de biche, bouteille, barre de fer, tuyau, cependant attention à l’utilisation que vous en faite, celles-ci pouvant se briser à la longue. Cette approche permet aussi de repousser les ennemis grâce au coup de pied ou simplement parer leurs attaques en se protégeant avec les mains.

Pour les moins téméraires, l’infiltration est également présente lors de certains passages, la fuite pour se cacher n’est pas une fatalité. Cette alternance de gameplay entre massacre en masse d’ennemis et fuite discrète est plutôt équilibrée et permet au titre de le rendre plus intéressant encore.

Il faut mieux bien s’équiper !

Au-delà de l’ambiance déjà pesante, l’absence d’ATH renforce le côté immersif non négligeable. Attention tout de même à bien gérer votre sac à dos minimaliste en guise d’inventaire (façon malette de Resident Evil). En effet il faudra l’optimiser avec le strict nécessaire au risque d’être à court de place lors de votre avancée. La combinaison de 2 objets permettra de vous soigner et ainsi libérer un emplacement. En dernier recours il vous sera possible de jeter un objet pour en ramasser un autre que vous juger plus utile.

Si le besoin se fait sentir des saves rooms seront également à votre disposition afin de sauvegarder votre progression sur un magnétophone (remplaçant les fameuses machines à écrire) mais aussi stocker le surplus de votre sac dans un coffre.

Aucun détail n’a été oublié car des plantes vertes y sont présentes en guise de décor pour nous rappeler la licence phare de Capcom. Il en va de même pour la petite musique qui va bien lorsque l’on pénètre dans celle-ci.

En plus de ces lieux de sauvegarde et de stockage, permettant de souffler l’espace d’un instant, des checkpoint seront également présents tout le long de votre aventure.

Les croix directionnelles servent quant à elles à s’équiper rapidement d’une arme grâce à un raccourci qu’il faudra préalablement définir.

Les menus étant très minimalistes avec seulement quelques options de réglages.

Nostalgie quand tu nous tiens.

Visuellement très sombre Pneumata n’en reste pas moins très beau grâce à l’Unreal Engine 5. Nous faisant visiter divers lieux tous aussi glauques et sordides avec notre seule lampe torche en guise d’éclairage. Le titre rajoute une dimension particulièrement inquiétante avec ce côté psychologique car n’oublions pas que le protagoniste est en proie à des hallucinations post traumatique.

L’immersion est encore plus présente grâce aux effets de lumières, bien qu’imparfaits et en décalage avec nos mouvements. Les inscriptions murales, traces de sang et autres découvertes macabres nous font ressentir toute cette tension et chaque lieu nous apporte son lot de mystère et d’angoisse.

L’atmosphère déjà pesante s’intensifie au fil du temps rendant l’expérience encore plus mémorable.

Les nombreuses références aux meilleurs titres du genre jouent parfaitement sur le côté nostalgique et fonctionnent très bien.

Défaut, point trop n’en faut.

Non dénué de défaut, à commencer par l’ambiance sonore qui malgré le bruit effrayant des cochons ou des cris des ennemis, celle-ci est parfois en décalage avec leurs actions et surtout nous faisant penser qu’ils sont juste à côté sur le point de nous attaquer alors qu’ils sont immobiles dans une pièce lointaine. La mauvaise synchronisation des bruitages casse légèrement l’immersion. Les musiques à contrario sont correctes et changeantes en fonction des endroits visités s’intensifiant même lors de moments clés.

Quelques scripts parfois dérangeants se lancent en pleine exploration des lieux nous empêchant de terminer une zone même si il possible d’y revenir plus tard. Le personnage est même resté bloqué lors d’un passage, obligeant la recharge d’une sauvegarde.

Outre certains bugs d’affichages et de textures qui n’enlève rien à la direction artistique du jeu, le point le plus regrettable reste qu’il n’y a aucune traduction française ni de sous-titres. Les non anglophones sont prévenus ! Une prochaine mise à jour est cependant prévue incluant les sous-titres dans diverses langues dont le français.

Pas de mode difficulté non plus mais elle est accrue au fur et à mesure de l’avancée. En fonction de votre façon de jouer il vous faudra entre 6 et 8 heures pour venir à bout du titre.

A mi-chemin entre Resident Evil 7 et Outlast, vous l’aurez compris Pneumata est un savant mélange de ce qui se fait de mieux en jeux d’horreurs et s’adresse avant tout à un public fan de ce type de jeu. Sans être parfait il n’en reste pas moins excellent et rend parfaitement hommage au genre. On pourrait citer Condemned où le plus méconnu mais pourtant excellent In Sound Mind.

Les joueurs en quête de sensations fortes seront servis avec une direction artistique de bonne facture, une atmosphère glauque et surtout une ambiance oppressante réussie qui font de l’ensemble une expérience terriblement immersive et efficace sans révolutionner le genre. Un véritable hymne à l’amour au survival-horror pour ce premier projet du studio Deadbolt Interactive avec une seule personne à bord.