Un peu à la manière d’Henry Cavill, j’ai eu de multiples passions dans ma vie, le montage de PC et Warhammer 40.000 en ont fait partie.

Dans mon adolescence fin 90, avec mon armée de figurines d’Ultramarines que j’avais commencé a peindre à la main avec des talents dignes de Picassiette (le wish de Picasso), je prenais du plaisir à jouer avec un pote régulièrement dans le garage de mes parents, sur la table de tennis de table transformée pour l’occasion en champ de guerre, pour combattre son infâme armée du Chaos qui me mettaient une taulée à chaque fois, faute à des règles du codex ultra en faveur du chaos à l’époque. Mais peu importe cela ne m’empêchait pas de ressortir le week end suivant mon armée bien décidée à trouver la stratégie pour éradiquer ses troupes, avec en tête mon fier Lord Marneus Calgar, chef du chapitre des Ultramarines. Puis les figurines sont restées rangées dans le placard et oubliées ad vitam.

A la sortie de Space Marine 1 en jeu vidéo, il y plus de 13 ans, même si ce n’était pas le premier jeu vidéo basé sur l’univers futuriste de Games Workshop, il est clair que j’étais fébrile de pouvoir incarner un ultramarine et de me lancer sur le champ de bataille dans un frénétique jeu d’action à la 3iéme personne pour combattre les orcs et tyrannides, armées caractéristiques de la série. Le titre était sympa et assez typé arcade, mais n’a jamais pu bénéficier d’une suite à l’époque, probablement pour un succès mitigé du titre qui manquait de profondeur. Les développeurs de Relic Entertainment sont retournés à leur premier amour en continuant de développer des jeux de stratégies (dont Warhammer 40.000 Dawn of war 3, leur jeu de stratégie en temps réel phare sur l’univers).

Repris par Saber Interactive, la licence Warhammer 40.000 : Space Marine, bénéficie donc d’une suite officielle, reprenant le héros titre du premier opus, le capitaine Titus des Ultramarines. Et c’est sur cette longue introduction que je vais commencer mon test du titre.

Et pendant ce temps, un millénaire plus tard …

Le titre commence direct dans le bain, dans le 41.000 millénaire, avec un Capitaine Titus ancrée dans une armure de la Deathwatch suite aux événements du premier titre. Les tyrannides sont en train d’envahir la planète Kadaku et menace de détruire tout vie sur la planète. Servant de tutoriel au jeu, le premier niveau vous permettra d’aboutir à un combat final, laissant pour mort Titus dans son armure noire et rouge.

On le retrouve quelque temps plus tard, transformé en Space Marine primaris grâce a la chirurgie obscure de l’Adeptus Mechanicus et du dieu machine (comme Marneus Calgar avait pu en bénéficier également en son temps, pour la petite histoire). Il bénéficie en passant de la réintégration dans le chapitre des Ultramarines, avec le droit de porter à nouveau les couleurs chères à son cœur.

La suite de l’histoire nous emmènera sur différents planètes à visiter des lieux typiques des jeux, des champs de ruines, ou des jungles oppressantes, en passant par des batiments et vestiges de l’empire, jusqu’à même un court passage dans le warp. Les premiers ennemis rencontrés feront partis du bestiaire du monde ruche des tyrannides, jusqu’a découvrir les complots fomentés en arrière plan par les armées du chaos, entre Space Marines du chaos, garde impériale corrompus et hommes bêtes.

Le scénario reste typique de l’univers de Warhammer 40.000, et pour les addicts de la franchise, de voir chaque figurine incarnée à l’écran et en premier plan les troupes de spaces marines hyper détaillés avec leur armure arborant les numéros d’escouade, l’insigne de leur chapitre, leur rôle et les honneurs, c’est clairement un plaisir. Sans parler des chars de combats, des dreadnoughts, et les thunderhawks dans lesquels ont montent pour lancer une nouvelle mission, c’est un vrai trip de voir tout ça à l’écran, sans avoir besoin d’exploser son budget en figurines !

De plus, retrouver le reste des troupes, de la garde impériale, aux membres de l’adeptus mechanicus, sans compter le seigneur Marneus Calgar Maitre du chapitre des Ultramarines qui partagera l’aventure pendant une mission, on voit que les développeurs respectent à fond la franchise et savent parler aux joueurs.

La puissance brutale de l’imperium

On le savait déjà si on a fait le premier titre, mais Space Marine 2 reste dans la veine du premier niveau gameplay. On est sur un pur jeu d’action presque à l’ancienne, qui est d’autant plus bien servi par la présence sur une bonne partie du jeu des ruches de tyrannide, qui amène un nombre hallucinants d’ennemis à l’écran, à massacrer par notre escouade. La volonté des développeurs étant de rendre le jeu oppressant, avec les vaisseaux tyrannides dans le ciel, et les éjections des noyaux de ruches au sol, et des vagues d’ennemis que l’on voit au loin dans le décor renforce vraiment l’immersion du combat désespéré de nos Marines. Fort heureusement, l’arsenal est à la hauteur des adversaires, et le nettoyage du champ de bataille se fait avec un plaisir certain. Au corps à corps avec les épées tronçonneuses, énergétiques ou marteau tempête, mais aussi à distance avec quelques grenades, et tout l’équipement standard des spaces marines, du pistolet bolter, au fusil laser, voir même le bon vieux fuseur. La encore, l’univers est respecté au détail près. Mention spéciale aux Dual Sense de chez Sony, qui rendent l’action d’autant plus percutante en sentant les gâchettes résister lorsque le chargeur se vide, les vibrations des armes sont également superbes retranscrites, la version PS5 est un plus pour le titre sur ces sensations manette en main.

Avec leurs armures qui semblent peser une tonne, il ne sera cependant pas difficile de se déplacer dans la zone de combat, et notre personnage pourra même esquiver en faisant des roulades, parer les coups ou locker la caméra sur un ennemi en particulier. Un pouvoir particulier chargera aussi progressivement, vous permettant entre autres de déclencher un genre de mode furie pour devenir surpuissant, et récupérer de la vie en tuant vos ennemis. D’ailleurs la santé de votre personnage sera représentée par deux compteurs à l’écran, le premier gérant le bouclier, et le suivant votre barre de vie. Cela va sans dire qu’il faudra rester vigilant sur les deux en permanence. Des kits de santé vous permettront de recharger votre vie, mais ils sont malgré tout assez rare sur le champ de bataille.

Comme dans le premier titre, les ennemis pourront être parfois « assommés », vous permettant de faire un finish au corps à corps, et récupérer des unités de bouclier au passage. Les quelques nouveautés sur le gameplay sont certaines attaques ennemis qui pourront être contrées (ou pas d’ailleurs selon la couleur de l’attaque), et également un tir réflexe qui se déclenche lors que l’on repousse une attaque en bloquant au bon moment. On retrouve du coup une gestion du timing importante dans ces cas de figures, rappelant d’une certaine façon les souls-like. Même si cela peut paraitre une bonne idée, on est loin du 1 contre 1 dans le jeu, et on à galère parfois à avoir le bon réflexe vu le nombre d’ennemis à gérer en même temps. Quelques boss seront de la partie, même s’ils seront pour la plupart des sacs à PV, la difficulté du jeu reste suffisamment équilibrée pour ne pas passer des moments trop difficiles contre eux.

Une partie des niveaux se feront également à l’aide des réacteurs dorsaux, transformant nos Space Marines en escouades d’assaut, et permettant d’ajouter de nouvelles capacités en volant au dessus du champ de batailles pour mitrailler nos ennemis en hauteur, mais aussi d’atterrir avec force pour générer une onde de choc mortelles sur les adversaires, ces quelques passages apportent un peu de variété sur un jeu qui reste volontairement redondant dans son gameplay.

Je vous parlais d’escouade et en effet, vous ne serez jamais seuls sur le champ de bataille, hormis au début du jeu, et il faudra jouer en permanence avec deux autres Space Marine, qui seront contrôlés au choix par l’IA ou des autres joueurs en ligne. Cependant, j’avoue que la sensation d’aide sur le terrain n’est pas forcément très visible, le seul gros intérêt est qu’ils sont capables de vous ressusciter lorsque vous êtes au sol en train d’agoniser. Les niveaux sont d’ailleurs construit pour tenir compte de ce gameplay, et vous imposera certains passages de chargement, qui vous demanderont d’attendre les autres joueurs pour progresser dans le niveau. Ce n’est pas très naturel, et ce n’est pas en jouant avec des autres joueurs qui changera la donne, le réflexe des jeux en lignes de courir jusqu’au prochain checkpoint sans vous attendre/aider et fortement tentant et visible sur les quelques parties que j’ai pu effectuer. En solo, même si on oublie souvent que l’on travaille en escouade, cela reste un peu dommage de voir que le jeu n’a pas été complétement prévu pour un vrai solo.

Au scénario principal s’ajoute un mode opération, dans lesquels vous pourrez jouer des niveaux supplémentaires qui pourront être joué entre les chapitres de base, ou à la fin. Ils s’intégreront dans l’histoire du jeu, car on incarnera les escouades supplémentaires envoyés en mission pendant que Titus s’occupe d’un autre point en même temps. Elles restent intéressantes à faire pour prolonger le solo, mais pas indispensable.

Un multijoueur classique mais efficace

Au solo et coopératif du jeu, s’ajoute un multijoueur appelé Guerre Eternelle avec quelques modes de jeux qui n’apportent rien de nouveau dans le genre, mais qui restent néanmoins bien construits et efficaces.

Vous incarnerez au choix les Space Marine de l’imperium avec le choix des chapitres, des équipements transportés selon des classes de personnages, jusqu’à la customisation de vos armures, contre les Space Marine du Chaos en parfaits adversaires.

Les deux premiers modes resteront assez similaires, avec de la capture et défense de terrain pendant un certain temps pour remporter la partie, et le dernier sera du pur Deathmatch, tout les modes se jouant d’ailleurs obligatoirement en équipe.

Le gros point positif du multi (et du mode opération, en passant) est donc son système de 6 classes de personnages, passant entre autre par les escouades tactiques, d’assauts, Tireur d’élite ou Lourd. Chacun aura la possibilité de porter des armes spécifiques, posséderont une capacité particulière à utiliser, et surtout auront chacun des niveaux de progression qui évolueront à chaque partie. Il en sera d’ailleurs de même pour les armes, qui pourront être améliorés modifiant leur puissance de feu, précision, cadence de tir et autres statistiques spécifiques à chacune. Il sera donc recommandé de choisir dès le départ une classe bien particulière pour jouer en multi, ce qui permettra de la faire évoluer au fil des parties. Passer à une autre classe n’annulera pas l’historique de la précédente, mais vous repartez au niveau zéro pour une nouvelle classe à chaque fois. Chaque partie effectué en multi vous fera bénéficier de monnaie mais aussi de composantes nécessaires pour l’amélioration de votre inventaire, sans compter évidement les éléments de cosmétiques chers aux jeux multijoueurs pour se démarquer sur le terrain.

Une ambiance visuelle et sonore de folie

Encore une fois, l’Unreal Engine 5 nous démontre ses capacités et sa puissance visuelle qui est clairement bien exploité dans Space Marine 2. Comme je le disais plus tôt, voir les hordes d’ennemis à l’écran, plus tout le background rien que dans le ciel qui est un des plus animé que l’on à pu voir dans un jeu vidéo, on est clairement immergé dans le champ de bataille et on en prend plein les mirettes. Ça explose de partout, le sang gicle et les armes pleuvent du feu et des balles de partout. Les différents décors du jeux sont aussi très impressionnants, de la jungle humide, à la froideur des villes impériales vides, ou dans les couloirs sombres des bâtiments, on est véritablement dans l’ambiance que l’on attends, et le moteur ne souffre à aucun moment.

L’ambiance sonore n’est pas en reste, avec le bruit de chaque arme, l’éjection de chaque balle, les explosions sur le champ de bataille jusqu’au bruissement de la chaine de l’épée tronçonneuse sur les carcasses des tyrannides, c’est la folie pour les oreilles également. Sans parler même du doublage en français intégral de très bonne qualité, avec des acteurs convaincants, chose qui devient de plus en plus régulier dans les jeux pour notre plus grand plaisir. La musique symphonique et dynamique, avec ses tirades lyriques et ses chœurs finissent d’habiller l’ensemble du titre dans un superbe écrin.

Avant de conclure, un petit aperçu du début du solo en vidéo, qui donne une bonne impression du titre.

Le jeu d’action que l’on attendait

Il suffit de regarder un peu partout, mais clairement Space Marine 2 bénéficie d’un succès énorme depuis sa sortie, et ça n’est pas pour rien. On a clairement en main un jeu bourrin et nerveux, comme on en avait pas eu depuis un bon moment, rappelant les grandes époques des Gear of Wars ou God of war à l’ancienne. On vous demandera évidement de poser votre cerveau et de tirer sur tout ce qui bouge, mais c’est exactement ce qu’on avait besoin, après cette vague grandissante de jeux misant tout sur le die & retry. Proposant de plus un scénario intéressant, et quelques séquences de gameplay différente grâce aux réacteurs dorsaux et une fin qui monte crescendo en puissance, le titre à tout pour plaire. La possibilité de pouvoir en plus traverser l’histoire accompagné de deux vrais autres joueurs, vous permettra de partager un bon moment entre potes, ou parfaits inconnus si jamais. Pour compléter le tout, le multijoueur présent apporte un plus, avec son système de classe évolutive qui nous donne envie d’y revenir continuellement pour améliorer son stuff ou revêtir les couleurs de son chapitre préféré. Même si maintenant je dois poser mon bolter et repartir sur un autre titre, j’attends patiemment un 3iéme titre permettant pourquoi pas d’entrer dans une armure terminator, et de combattre des genestealers dans un Space Hulk… Les devs si vous m’entendez ?