Whisker Waters est développé par le studio américain Underbite Games. Jeu de simulation de pêche et RPG à la fois, le jeu vous propose d’entrer dans la peau d’un jeune matou qui marche sur ses deux pattes arrières et qui vit dans un monde remplit de ses congénères poilus.

Après la création de votre chat de la tête à la queue grâce au générateur de perso disponible en début de partie, vous allez vous lancer à l’aventure du monde qui vous attends, en apprenant à devenir un Garde-pêche, les maitres pécheurs qui habitaient sur les terres du jeu dans des temps éloignés.

La partie jeu de rôle régit sa mécanique autour de la pêche, les poissons servant de monnaie d’échange pour récupérer de l’argent chez les marchands, vous permettant ensuite d’acheter des ressources nécessaires aux diverses quêtes du jeu. De nombreux PNJ auront des quêtes à vous proposer, vous demander de récolter des poissons, ou d’autres ressources qui pourront être acquises dans les boutiques mais aussi dans les divers lieux du jeu. La carte du jeu se dévoilera d’ailleurs au fur et à mesure de vos avancées dans la quête principale, des zones supplémentaires seront disponibles après avoir réussi un certain nombre d’entre-elles. Le jeu d’ailleurs s’étoffe assez vite, avec un vrai village découvert assez rapidement, ainsi que de nouvelles zones de dangers.

Vous trouverez également tout un tas d’appâts possible en fouillant les arbres, buissons et autres cailloux du jeu vous permettant d’attraper certains poissons plus attirés par certains appâts que d’autres, évidement. Les séquences de pêches, elles, peuvent être déclenchées dès que vous vous trouvez au bord de l’eau, que ça soit la mer ou l’océan, ou une étendue d’eau suffisamment grande pour vous permettre de lancer votre ligne. Se présentant en plusieurs étapes, la premier consistant à lancer votre ligne dans la zone de votre choix, et d’appâter les poissons en utilisant les flèches directionnelles, pour les ferrer ensuite avec la touche A. Il faudra ensuite tirer votre ligne en essayant de rester dans la zone verte à l’écran, avant de passer à un ou plusieurs minis jeux variés vous permettant d’attraper votre poisson. C’est plutôt bien réalisé et jouable, et même si ca peut devenir un peu répétitif, on peut se surprendre à passer des heures à pécher des poissons, sans rien faire d’autre. A noter cependant que les poissons péchés ne sont pas immortels, et se dégrade au fil du temps pour devenir des arêtes sèches au bout d’un certain temps.

En plus de ces phases de jeux, il y a également quelques zones dangereuses indiquées par les panneaux où des plantes carnivores en famille vont vouloir bien vite faire qu’une bouchée de vous. Jeu casual par excellence, la mort n’existe pas vraiment dans le jeu, et au moindre contact, on se retrouvera au début de la zone, rien de grave. On pourra un peu plus tard dans le jeu rendre les coups et se protéger avec quelques armes, et pouvoir éliminer les ennemis, ce qui permettra d’obtenir des nouvelles ressources bien utiles pour la suite. Cependant, même si l’univers pourrait attirer le plus jeune public, le jeu sera vite difficile pour les plus jeunes, entre les épreuves de rapidité pour attraper les poissons, et les nombreuses quêtes qui si elles restent simples, nécessitent de savoir s’orienter sur une carte et de parfois faire quelques allers retours sur la carte du jeu, qui reste relativement grande.

L’univers de Whisker Waters est cohérent et les idées sont la. Reste malheureusement beaucoup de bugs récurrents, parfois bloquants (j’ai du quitter le jeu complétement pour résoudre le problème), une progression en dent de scie au début, des chargements très longs, et un framerate poussif sur Nintendo Switch, qui doit approcher parfois des 10-15 fps à vue d’œil, ce qui peut devenir relativement pénible. Le moteur 3D n’étant en plus loin d’être de l’unreal engine, on a un peu de mal à s’immerger dans ce monde qui semble provenir d’une autre époque du jeu vidéo, à l’époque des consoles 64-128 bits. Sans parler des musiques très répétitives et des bruitages assez légers. Alors certes la production est indépendante, mais le jeu est quand même vendu à un tarif très élevé au regard de ses « qualités » (34,99€ prix conseillé).

Whisker Waters est un titre sympathique, avec un background intéressant, sans compter le côté mignonnerie de contrôler un matou. Entre des quêtes classiques de RPG et des parties de pêches, le titre pioche du côté des univers chers à Nintendo comme les animal crossing, mais en proposant un gameplay évidement totalement différent. Pas complétement exempts de bugs, et avec un framerate à la ramasse, je recommanderais d’attendre que son tarif s’adoucisse un tant soit peu, avant de venir par curiosité voir ce qu’il se passe dans ce monde de chats pêcheurs. A tester pour les curieux, et les fans de chats.