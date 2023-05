Sorti le 27 avril dernier, Bramble : The Mountain King, est un jeu de plateforme horrifique qui s’inscrit dans la même veine que Little Nightmares.

Développé par Dimfrost Studio et édité par Merge Games, nous sommes plongés dans l’univers des contes scandinaves, accompagnés par toutes les créatures qui vont avec …

On incarne ici Olle, un jeune garçon qui, une nuit, se réveille et constate avec effroi que sa grande soeur Lillemore s’est volatilisée.

Il comprend en fait que cette dernière a décidé d’aller mener une petite exploration nocturne en pleine forêt, malgré les maints avertissements de leur mère.

Ni une ni deux, Olle décide de partir à la recherche de sa soeur, et ce qui ressemblera d’abord à une jolie petite aventure enfantine va virer au cauchemar sanglant.

Émerveillement au rendez-vous

La première chose qui saute aux yeux dans Bramble : The Mountain King, c’est la beauté et la richesse de l’environnement, joliment peuplé par les éléments du folklore nordique.

Cependant, sur Switch on déplore quelques problèmes de textures, beaucoup d’éléments flous couplés à des problèmes de brillance altèrent l’expérience.

Mais même si la version Nintendo semble être la moins aboutie graphiquement, on ne manque pas d’apprécier la balade.

Les personnages féériques combinés à la narration nous donnent encore davantage le sentiment d’être acteur d’un conte.

Tout au long de l’aventure, une voix envoûtante nous raconte l’histoire (notre histoire) de Bramble : The Mountain King, le tout en feuilletant des livres ici et là qui nous donnent plus de détails sur le contexte et le passif de cette mystérieuse forêt.

L’ambiance musicale et sonore est elle aussi très réussie souligne et met en valeur l’univers qui nous est proposé.

Mais plus on s’enfonce dans ces bois, et moins les créatures qui l’habitent sont amicales …

Horreur au pied de la montagne

Dans Bramble : The Mountain King, vous aurez aussi l’occasion de vous confronter à d’immondes trolls ou de patauger dans des viscères encore fraîches (oui oui, vous êtes toujours en train de jouer un petit garçon de 8 ans).

Si la dimension merveilleuse du jeu est très soignée, les aspects creepy et horrifiques le sont tout autant.

En plus des trolls, (plutôt effrayant à regarder, il faut l’admettre), vous croiserez aussi des esprits, des sorcières, des défunts pestiférés qui reviennent à la vie, et bien d’autres.

En effet, et contrairement à ce qu’on pourrait supposer, ce jeu saura tout à fait vous faire frissonner, voire vous décrocher quelques sursauts.

La violence et le gore entrent eux aussi en jeu et certains chapitres sont plus dérangeants que d’autres, ce qui peut même prendre de court, surtout lorsqu’une fois encore on se rappelle que le personnage incarné est un petit garçon.

Certaines scènes et certains sujets sont plutôt lourds et difficiles.

Bramble : The Mountain King, n’a en réalité rien d’un jeu pour enfant (mieux vaut veiller à en écarter les plus jeunes), il est bien affublé d’un Pegi 18.

Ne quittez pas le chemin !

Vous l’aurez compris, la route que suit Olle est pleine d’embuches, et assez rocambolesque, ce qui est moins le cas du gameplay.

Ici, on ne quittera pas les sentiers battus ; les mécaniques sont des plus simples et classiques.

Durant le jeu, quelques énigmes barrent la route, dont l’une par exemple consiste à concocter des potions pour briser les sceaux qui scellent certaines portes.

Le reste du temps, il faut principalement faire preuve d’habileté pour franchir les plateformes, pousser des caisses ou empiler des livres pour atteindre les suivantes, et ainsi de suite.

Mais avec les quelques bugs que l’on rencontre sur Switch, ce n’est pas toujours si évident et on finit régulièrement à côté de la plaque même si on ne l’a pas mérité.

On croisera la route de quelques boss, mais là encore le système est assez classique : il vaut éviter, viser et tirer, ça met le vilain encore plus en colère, puis on recommence, généralement 3 fois avant de venir à bout de ce dernier.

Dans l’ensemble, le jeu nous tient beaucoup par la main : les objets clés sont tous mis en évidence et indiqués, et en ce qui concerne nos déplacements, il n’y a qu’un seul itinéraire possible, balisé par des obstacles, des ronces et autres murs invisibles.

Cela offre néanmoins une jolie scénographie avec des mouvements de caméra variés.

Une expérience dépaysante

Le gameplay de Bramble : The Mountain King, ne sera clairement pas son point fort, étant un peu redondant et limité (en plus d’être souvent gâché par les moindres performances sur sa version Switch).

Ce qui fait tout le charme de ce jeu, c’est sa proposition et son histoire, intrigante et déroutante, avec l’aspect creepy qui ne manque pas de faire son effet si l’on apprécie cela.

Même si l’on aurait pu apprécier que le bestiaire soit encore plus étoffé et que l’histoire et l’univers soient encore davantage approfondis (avec un jeu peut-être un peu plus long), Bramble : The Mountain King, remplit ses objectifs et a totalement su trouver son public (comme le prouve par exemple sa note de 10/10 sur Steam).

