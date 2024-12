Après un succès triomphant des deux premiers volumes (voir ici), nous retrouvons enfin Magnolia et BJ dans ce troisième volume, toujours publié aux éditions Hauteville !

Résumé du livre

Je porterai toujours comme une médaille le fait qu’il m’ait aimée la première. Qu’il m’ait aimée, tout simplement. Avez-vous déjà vécu un amour comme celui-ci ?

Une année entière s’est écoulée depuis le drame qui a définitivement brisé le cœur de Magnolia Parks, sur les marches du Mandarin Oriental. Magnolia a désormais refait sa vie à New York et BJ semble avoir enfin réussi à tourner la page.

Mais alors qu’ils sont tous les deux de retour à Londres, leurs chemins finissent inévitablement par se recroiser. Ils doivent encore et toujours se confronter à la même question : combien d’amours a-t-on dans une seule vie ? Mais surtout, sont-ils vraiment faits l’un pour l’autre ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Dans ce troisième volume, on retrouve Magnolia Parks, qui, après s’être échappée à New-York pour fuire BJ, reviens sur sa terre natale : Londres. Un an après le scandale ayant éclaté entre nos deux protagonistes, ces derniers se retrouvent en terrain hostile: BJ a une copine. C’est un véritable cataclysme pour notre chère londonienne. Pourtant, après un long chemin, il semblerait que l’on retourne toujours chez soi…

Je ne préfère pas m’étayer sur l’intrigue afin d’éviter d’éventuels spoils, tant pour ce volume que pour les deux précédents. Ainsi, après avoir été agréable, surprise par le second tome consacré à la famille Haites, j’ai retrouvé Magnolia Parks avec un peu plus d’attentes. Et sans surprise, Jessa Hastings a redressé la barre !

Comme à son habitude, on retrouve un dual-POV: celui de Magnolia ainsi que celui de BJ. J’ai énormément apprécié l’évolution personnelle de nos protagonistes. Depuis le premier volume, je constate une réelle prise de conscience et prise de » maturité « , tant dans leurs réactions que dans leur capacité émotionnelle à gérer certains évènements. C’est vrai que généralement, quand une saga s’étend sur plusieurs années, c’est compliqué d’observer une véritable évolution progressive qui suit un court normal. Ce n’est pas absolument pas le cas ici : Magnolia et BJ grandissent sous nos yeux. À travers de nombreux flashbacks, on prend également conscience du poids qui repose sur les épaules de nos deux âmes sœurs, et je préfère largement ce troisième volume au premier pour la simple et unique raison que nos personnages sont moins creux.

Pour faire une brève appréciation sur la plume de Hastings, je n’ai pas énormément de choses à redire. C’est toujours une plume très fluide, les chapitres sont courts et pour les plus longs d’entre eux, ils sont dynamiques et tout s’enchaîne sans ennuyer le lecteur. La traduction est aussi qualitative, je salue le travail remarquable de la traductrice qui agit bien souvent dans l’ombre de l’auteur !

En conclusion, pour les fans de Gossip girl, c’est toujours un hit ! Par contre, pour ceux qui sont moins fan des scandales dans la haute sphère et des » suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis » je pense que c’est indubitablement un miss !