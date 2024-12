Parus chez Les Humanoïdes Associés, les deux premiers tomes de Birdking nous plongent dans un univers dark-fantasy. Scénarisée par Daniel Freedman (Kali, American Jesus, …) et dessinée par CROM (Raiders), la série sera complète en quatre tomes !

Résumé

L’héroïne de Birdking se nomme Bianca. Apprentie forgeronne, elle apprend son métier auprès de Thorin le maître forgeron, capable de créer et réparer les armes de spectres. Dans ce monde en guerre perpétuelle, l’armée se rapproche de Thorin pour réparer la lame d’un Spectre, brisée lors de son combat contre l’ennemi. Cette requête nécessite des pierres spéciales que Thorin n’a pas. Le début de l’aventure pour Bianca qui va quitter sa région natale et découvrir les mystères qui entourent Thorin, le Sauveur Aghul et bien plus encore …

Qu’est-ce que j’en pense ?

L’univers proposé par Birdking est assez classique pour de la dark-fantasy. Un monde en guerre, des royaumes qui s’opposent, un seigneur mystérieux et sombre … Malgré tout, le pêlemêle d’influence et le dessin (ainsi que les couleurs très vives) de CROM permettent à Birdking de marquer et rester en mémoire.

Le T1 plante le décor de manière très efficace. On découvre l’histoire de ce royaume avec Bianca et sa lecture de livres historiques. On passe de scènes très reposantes dans une plaine toute plate à des scènes de combat assez violentes. Tout ça donne un comics dont les pages se tournent toutes seules ! Le T2 est plus classique dans son approche et les évènements qui se déroulent. Cela n’empêche pas la lecture d’être très agréable mais on plonge dans un style fantasy beaucoup plus attendu !

A noter la très belle fabrication réalisée par Les Humanoïdes Associés avec ce bel album et les couvertures magnifiques ainsi que des petits bonus constitués de recherches graphiques !

Une de mes meilleures lectures comics de 2024. Très hâte d’avoir la suite de l’histoire vu le cliffhanger à la fin du T2 ! CROM maîtrise son style même si certains passages d’action manquent un peu de lisibilité / clarté. Une série que je recommande !