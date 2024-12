2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Walking simulator disponible en early access sur Steam, Liminal Shift nous propose un voyage dans des lieux étranges nés sur internet, les backrooms. Les backrooms sont des lieux imaginaires et crées numériquement, vides, abandonnés, et étranges parfois habités par des créatures surnaturelles, on en trouve pléthore dans des vidéos sur les plateformes les plus connues. Le terme backrooms sont dérivés des espaces liminaires, qui sont eux des lieux insolites existant dans le réel (des couloirs d’hotels, des parkings, ect…).

Dans le titre, vous devrez donc passer d’une manière totalement fluide et sans transition, d’un environnement d’une backroom à l’autre, d’une maison au départ, pour se retrouver dans un espèce de bureau sans fin, à une aire de jeu gigantesque, ou des toilettes façon lycée. Le gameplay se limite à un déplacement libre, avec la possibilité de courir, mais aussi d’utiliser un zoom avec un bruit ressemblant à un véritable zoom physique comme sur les apn. Il suffit de trouver la « sortie » pour accéder à l’espace suivant, et ceci jusqu’à la fin de la douzaine de niveaux que comporte l’early access. Une légère interaction est possible, en activant des interrupteurs de lumières, des portes, ou des objets que l’on peut déplacer, mais quasi sans incidence sur le jeu.

Véritable vitrine de l’unreal engine 5, le jeu ressemble finalement presque à une démo technique. Le jeu utilise les technologies récentes des lumens & nanites pour un rendu extrêmement réaliste, avec de plus un framerate optimisé qui permet à notre plateforme de test, la rog ally extreme z1 de tourner dans la plupart des niveaux à 30 fps avec les options graphiques à fond, hormis pour les passages comportant des liquides qui mettent un peu plus à mal la console. L’environnement sonore est parfaitement en adéquation avec le titre, avec des bruits de fonds, parfois des musiques mais étrangement déformée selon nos déplacements dans les lieux, et quelques objets qui émettent du son (des statues d’animaux, des téléphones).

L’ambiance est bien glauque et malaisante comme se doit de l’être des backrooms. Cependant, pas de créatures sortant du noir, ou vous courant après dans un fin couloir. Seul votre ressenti pourra vous donner des frissons dans le dos à certains moments dans le jeu, mais sans volonté de vous effrayer par les créateurs du jeu. Relativement court et avec une rejouabilité très limité, il faudra être fan de ce genre d’ambiance, ou curieux d’explorer des backrooms pour vraiment apprécier le titre. Sachant que le statut d’early access peut faire espérer des niveaux supplémentaires, et d’autres interactions dans le futur, ce que promet le titre à la fin. A suivre

Le statut d’Early Access ne permet pas de noter le titre de manière définitive, il n’y a donc pas de note pour le moment.

Le Test Liminal Shift Un walking simulator dans les "backrooms" exploitant à fond l'unreal engine 5 Pours Le jeu est magnifique par endroit, exploitant à merveille l'UE5

Le jeu est magnifique par endroit, exploitant à merveille l'UE5 Un walking simulator à la fois zen et malaisant Contres Un peu court et rejouabilité limité pour le moment

Un peu court et rejouabilité limité pour le moment On ne fait que "marcher" sans véritable autre but que de passer au "niveau" suivant