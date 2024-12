Après avoir fait le tour des réseaux sociaux, nous partons enfin à la découverte de la cosy fantasy d’Hannah Nicole Maehrer, récemment publié aux éditions Calix, un label J’ai Lu.

Résumé du livre

Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n’est pas seulement important, c’est vital. Aussi, lorsqu’une mésaventure avec le plus célèbre Vilain de Rennedawn se solde par une offre d’emploi, elle accepte. Aucun travail n’est parfait, bien sûr, et Evie commence à s’habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol… Après tout, une bonne situation est difficile à trouver.

Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu’un veut éliminer son Vilain.

Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre un petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux – et incontestablement sexy – patron ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Dans Assistant to the Villain, nous explorons le Royaume de Rennedawn, l’un des plus petits royaumes magiques, son village, la forêt d’Hickory et le célèbre Manoir des Enfers, lieu de résidence du Vilain ! Alors que notre protagoniste, Evie, est désespérément à la recherche d’un emploi, lors d’une balade en forêt, celle-ci tombe sur le Vilain. Il semble que le destin l’a mis sur son chemin, car ce dernier recherche une nouvelle assistante !

J’ai eu une mauvaise surprise en ouvrant cette cosy fantasy en m’apercevant qu’il s’agit d’une narration à la troisième personne. Alors que d’ordinaire cela me fait fuir, j’ai voulu donner une chance à ce roman qui me tentait pas mal ! Ce qui m’a permis de m’accrocher dès le début, c’est notamment de courts chapitres dynamiques. Hannah construit son univers d’une façon remarquable, on part de rien pour développer un univers fascinant et grandissant au fils des pages. Sur la plume d’Hannah, je ne peux guère en dire plus, si ce n’est que celle-ci est rafraîchissante, et je pense que la traduction est remarquable.

Malgré mes quelques appréhensions, j’ai vite été happée par cet univers et par l’intrigue qui est très entraînante. C’est vraiment un roman surprenant, dans bien des aspects. Les échanges entre les divers personnages sont d’autant plus accrocheurs, surtout qu’on observe immédiatement la trope » grumpy x sunshine » dès les premiers chapitres, et ça, ça me plaît ! Une véritable relation se tisse entre nos deux protagonistes, et tout cela se mêle à des touches d’humour noir qui sont toujours de très bon goût et toujours au bon moment.

Sur l’intrigue, on a véritablement cet aspect d’enquête, on suit une ligne rouge afin de retrouver » la taupe » au sein de ce petit monde ! J’ai fait beaucoup de petites théories au cours de ma lecture, et j’ai adoré pouvoir remettre en place toutes les pièces de l’énigme au fur et à mesure des découvertes, d’autant plus que je n’ai pas anticipé le plot twist ! Et je ne m’attendais encore moins au cliffhanger, qui nous frappe de plein fouet : lire la suite deviens rapidement un besoin vital !

En bref, c’est un roman qui est plein d’humour, de suspens et il nous réserve beaucoup de surprise ! Je ne lis que rarement des cosy fantasy, et j’ai adoré me plonger dans celle-ci. Sa traduction a été beaucoup attendue et c’est une réussite, je vous recommande vivement cette lecture qui vous promet un bon moment !