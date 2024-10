Développé par le studio Chinois Pollard Studio situé à Shanghai, KARMA: The Dark World est un jeu d’aventure psychologique et horrifique qui nous promet de nous retourner le cerveau.

Dans la version démo que j’ai eu en main, vous incarnez Daniel, fraichement réveillé sur un genre de lit d’hôpital, accoutré d’une étrange tenue, et avec des sortes de câbles branchés dans le bras gauche, à la Matrix. La vision du héros semble parasitée et en jetant un œil par la fenêtre de la chambre, on peut voir des véhicules garés dans la rue, clignoter, disparaitre et réapparaitre, comme un bug.

L’exploration continue en sortant de votre chambre, pour découvrir des pièces étranges qui servent de calibrations audio et visuels pour le jeu.

Jusqu’à arriver dans une sorte de salle d’expériences avec des couveuses remplies de corps humains qui semblent en vie, mais aussi d’une pile jonchée de cadavres. Vous rencontrerez ensuite Shawn dans la pièce suivante, qui vous transporte dans un autre monde à l’aide d’une étrange machine.

Vous voici donc sur une plateforme étrange flottante sur l’eau avec 3 piliers qui n’attendent que vous, l’un d’entre eux posséde d’ailleurs une espèce de boite à bijoux en porcelaine, qui vous transporte à nouveau dans un autre monde.

Et la commence véritablement la folie, vous vous retrouvez dans les bureaux d’une société obscure spécialisée dans la bio-technologie nommé Leviathan Institute dans une période qui semble plus ancienne (années 80 ?) et en compagnie d’un monstre humanoïde difforme qu’il faudra fuir à plusieurs reprises lors de votre progression, mais sur des passages courts, et entrecoupés de passages d’exploration et d’énigmes sans stress.

Vous devez explorer les alentours pour progresser dans l’aventure, et vous pourrez ramasser certains objets pour les utiliser à des endroits précis. Quelques énigmes relativement simples sont présentées dans la démo, et l’ambiance semble assez pesante, avec des messages de la Leviathan Institute qui semble fortement exploiter ses employés, en leur fournissant une espèce de boisson bleue pour les tenir éveillés. Sans parler des messages un peu partout (Obéit et à l’aide sur les captures ci dessous) et des documents à lire qui nous donne froid dans le dos.

Grattant à peine la surface de l’histoire du jeu, on comprend en atteignant la fin de la démo, qu’on fait partie d’une agence possiblement gouvernementale et qu’on a en fait parcouru les souvenirs de Shawn pour j’imagine enquêter sur la fameuse société, et tenter de résoudre un mystère qui prendra forme dans le jeu complet.

Le jeu se parcourt en vue à la 1ére personne, et le personnage marche en permanence, avec une touche pour lui permettre d’accélérer un peu, sans pour autant se taper un sprint. Cela renforce l’immersion, et surtout le stress lors des quelques passages avec le monstre qui nous poursuit, même si la difficulté n’est pas élevé, et qu’un échec ne fait que relancer la séquence. Il suffit de mémoriser le chemin à emprunter, et ça devrait passer en 2-3 tentatives grand maximum.

Le jeu tourne sans sourciller et avec des graphismes très corrects sur ma machine de test, la Rog Ally Z1 Extreme, avec les réglages au maximum en 720p, et le jeu est compatible Dolby Atmos, et promet une expérience audio aux petits oignons pour bien nous mettre dans l’ambiance.

La démo est assez courte, on en fait le tour en moins d’une heure, mais permet de se donner une bonne idée sur le jeu, et lance suffisamment de questions pour donner envie de mettre la main sur la version complète. Pour ma part, c’est un grand oui, à voir si la durée de vie tient le choc, et si les passages avec des créatures ne soient pas rébarbatifs ou trop déséquilibrés niveau difficulté.