Fairy Tail 2 est un RPG au tour par tour développé par Gust (connu pour la série Atelier notamment), édité par Plaion et sorti durant le mois de décembre 2024. Le jeu est traduit en français ce qui est toujours appréciable !

Le jeu adapte le dernier arc du manga, la guerre entre l’empire Arbaless et le mage Zeleph. Si comme moi, vous êtes néophyte de l’univers, le jeu ne fera pas beaucoup d’effort pour vous acclimater ! Les cut-scenes et dialogues s’enchaînent assez vite et sans vraiment de liant ce qui peut laisser le joueur assez perplexe devant les évènements qui se déroulent ! Notamment vu le nombre de protagoniste mis en jeu et les relations déjà existantes entre eux.

En résumé, une guerre totale se déclenche. Vous incarnez un groupe de mages issus de la guilde Fairy Tail et allez vous déplacer de ville en ville pour combattre les mages ennemis et alliés de Zeleph. Il ne faudra pas compter sur des quêtes annexes pour expliquer le lore, ces dernières se bornant à être de type FedEx pour vous octroyer des objets de soin ou d’équipements. Un certain nombre de scènes annexes sont tout de même là pour expliciter un peu plus les dynamiques entre les personnages et quelques zones des épisodes passés.

Passé l’histoire, que se passe-t-il du côté RPG et combat ? La partie RPG est réduit à sa plus simple expression : des arbres de compétences pour chaque héros et quelques pièces d’équipement (des Lacrimas) qui vont permettre de booster quelques stats. Un choix minimaliste qui fonctionne bien et qui permet de se concentrer sur le système de combat, beaucoup plus développé.

En effet, ce dernier vous propose des affrontements assez dynamiques et sur le papier, intéressant. Vous allez devoir attaquer vos adversaires de manière classique pour faire monter votre jauge de combo. Une fois cette jauge suffisamment chargée, vous allez pouvoir déclencher et enchainer des compétences magiques. Celles-ci permettront soit de diminuer la vie des ennemis, soit d’attaquer leur jauge de choc, soit de vous soigner, … A vous de faire le bon choix en fonction la situation et notamment des faiblesses élémentaires de votre adversaire ! Là où le système est plutôt réussi, c’est que si vous réussissez à casser une jauge de choc de votre ennemi, vous allez pouvoir déclencher une attaque en chaîne avec un de vos alliés. Et si toutes les barres de choc tombent, votre ennemi sera hébété et vous aurez le droit à une super attaque à deux. D’autres subtilités (notamment l’interruption des attaques) sont présentes mais malheureusement, elles ne sont quasiment utiles que contre les boss du jeu. Les autres affrontements vous mettront face à des groupes d’ennemis que vous pulvériserez assez facilement à la façon d’un musou. Il en reste un système assez dynamique et plaisant manette en main, même si les affrontement contre les boss sont assez longs et répétitifs !

Concernant l’aspect graphique, le jeu alterne les cinématiques animées réussies (également certaines animations de combat) et des décors beaucoup plus lambdas, voire moches. Les zones ouvertes ne sont pas vraiment travaillées et les scènes de dialogue fixes manquent vraiment d’idée et de dynamisme . Le tout donne une impression de gâchis tant le potentiel est là !



Fairy Tail 2 est un RPG qui ne marquera pas les esprits bien que relativement plaisant à jouer. Des bonnes idées de combat mais trop répétitives, une narration pas assez travaillée et des graphismes quelconque en font un jeu plutôt réservé aux habitués de la saga. Les néophytes risquent d’être perdus dans l’avalanche de personnages et le peu d’aide que fourni le jeu. La durée de vie relativement courte (15/20 heures) pourra cependant donner envie aux curieux de tester le jeu !