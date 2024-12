2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Le test flash

Aaero 2 est la suite d’Aaero sorti en 2017 sur les supports de l’époque. Le titre revient donc avec une suite basée toujours sur le même principe de base, un shooter spatial 3D saupoudré de rythm game, ou est-ce l’inverse ? N’ayant pas fait le premier je n’aurais pas forcément de comparaison possible, mais une partie du gameplay a des similitudes avec le très bon AVICII Invector qui me servira de base de comparaison pour ce test.

Aaero 2 est jouable à deux sur le même écran, et tente d’allier deux gameplays différents qui demande un petit délai de prise en main pour maitriser à fond le titre. Testé sur une Rog ally Extreme Z1, le jeu est parfaitement fluide avec les détails au maximum en 1080p, ce qui est une excellente chose pour un jeu de rythme qui nécessite une parfaite précision et aucune perturbation pour tenter le 100%. Certaines phases du jeu demandant de suivre une ligne lumineuse à l’écran avec le stick gauche peut parfois être un peu compliqué selon la précision du stick de la manette, ou la sensibilité de votre souris et demande un temps d’adaptation, sachant qu’il peut y avoir d’autres éléments à prendre en compte, comme des portions de murs à éviter en même temps avec le stick droit. Idem pour la partie shooter, qui nécessitera une certain maitrise du timing pour faire un maximum de dégâts avec vos missiles et tirs. Les adversaires sont coriaces, et vous aurez même le droit à des boss énormes à l’écran, qu’il faudra éliminer en visant certaines parties de leurs corps. Chaque action dans le timing, et sans vous faire toucher augmentera le multiplicateur de points quand évidement un obstacle touché ou un tir ennemi vous atteignant le fera réduire.

La bande son est entrainante, avec des artistes piochés dans le label Monstercat, et fusionne parfaitement avec les éléments de gameplay. Les visuels sont très corrects en intérieur, mais moins détaillés en extérieur, même si cela ne pose pas de problème particulier pour apprécier le jeu, et rend même la compatibilité avec des plateformes moins puissantes comme la Switch.

A l’instar d’Avicii Invector, les fans de rythm game seront bien servis par le gameplay et la bande son qui fusionne parfaitement pour en faire un must have, avec quelques pistes plus difficiles que d’autres, mais qui reste relativement souple niveau difficulté. Les fanas de high score auront bien sûr de quoi faire pour tenter de faire du 5 étoiles sur 5 sur chacune des 18 chansons du jeu. Le mode deux joueurs est un plus pour pouvoir en profiter en duo sur le même écran, ce qui est souvent rare encore aujourd’hui.

Le Test Aaero 2 4 Score Un rythm-shooter spatial jouable à deux sur le même écran Pours Un double gameplay satisfaisant

Un double gameplay satisfaisant Une bande son entrainante Contres La lisibilité de la vie peut être difficile dans le feu de l'action

La lisibilité de la vie peut être difficile dans le feu de l'action Le suivi de la bande lumineuse parfois difficile avec un stick sensible Conclusion Fun et addictif pour tenter le 100%, quasi parfait si on aime le genre