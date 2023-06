Continuons notre petit tour des îles britanniques et arrêtons nous cette fois dans la charmante ville de Bath. Située dans le Somerset dans le sud-ouest de l’Angleterre, Bath est un endroit historique qui vaut le détour. Conso-Mag a réuni pour vous cinq endroits à visiter absolument dans la ville si vous passez y faire un tour le temps de quelques jours.

Roman Baths

S’il y a bien une chose à ne pas louper à Bath ce sont bien les thermes. Les bains romains sont l’attraction la plus emblématique de Bath. Il s’agit d’un complexe de bains publics construit par les Romains il y a près de 2 000 ans. Vous pouvez vous promener à travers les ruines bien préservées, admirer les mosaïques anciennes et même goûter les eaux thermales. Prévoyez environ 2 à 3 heures pour cette visite.

La cathédrale de Bath (Bath Abbey) :

Cette magnifique cathédrale gothique est un autre site incontournable de Bath. Son architecture époustouflante et son intérieur valent le détour. Il y a une ambiance toute particulière entre ces murs ! Vous pouvez également monter au sommet de la tour pour profiter d’une vue panoramique sur la ville. La visite de la cathédrale prend généralement environ 1 à 2 heures.

Crédit Photo : History Hit

Le pont Pulteney (Pulteney Bridge)

Ce pont emblématique traverse la rivière Avon et est célèbre pour ses boutiques sur toute sa longueur, ce qui en fait l’un des rares ponts habités au monde. Il a été construit par Robert Adam il y a plus de 250 ans, en 1769. Vous pouvez flâner sur le pont, admirer les vues pittoresques sur la rivière et visiter les boutiques. Rien ne vaut une bonne séance de shopping !

Le musée de la mode (Fashion Museum) :

Si vous êtes intéressé par la mode et l’histoire vestimentaire, le musée de la mode est un must. Il abrite une vaste collection de vêtements et d’accessoires, allant des tenues historiques aux créations contemporaines. Le musée est logé dans les Assembly Rooms, un bâtiment élégant du XVIIIe siècle qui était autrefois un lieu de rassemblement social. Vous pouvez explorer les expositions à votre rythme, et la visite prend généralement environ 1 à 2 heures.

Jane Austen Centre

Cette visite s’adresse principalement aux fans de littérature. Si vous aimez Jane Austen, ne manquez pas ce musée consacré à sa vie et à son œuvre. Vous pourrez en apprendre davantage sur son lien avec Bath et découvrir l’époque géorgienne. Bath a joué un rôle important dans la vie de Jane Austen, et le musée met en évidence l’influence de la ville sur son travail. Vous en apprendrez davantage sur les lieux qu’elle a fréquentés à Bath, les personnages qu’elle a créés inspirés de la ville et les aspects de la société qui ont façonné ses romans. Vous pouvez découvrir les coutumes, les vêtements, les activités sociales et les enjeux auxquels les gens étaient confrontés à cette époque. Certains évènement spéciaux sont régulièrement organisés par le centre ! Avec un peu de chance, vous serez en mesure d’en voir un lors de votre visite.

Bonus : Le Royal Crescent & Victoria Park

Dans le centre de la ville, vous pouvez vous détendre dans le parc Victoria et observer le Royal Crescent. C’est une petite merveille architecturale de style grégorien en arc de cercle. Un incontournable de plus à Bath. (Surtout quand il fait beau !).

