Quern: Undying Thoughts est un jeu vidéo d’énigme où le joueur devra mettre son cerveau en ébullition pour parvenir à résoudre les mystères qui lui seront proposés ! Sorti initialement en 2016 sur PC, Quern est maintenant disponible sur quasiment toutes les consoles du marché. Le jeu est développé par le studio hongrois Zadbox Entertainment.

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch Lite à partir d’un code fourni par l’éditeur.

Le jeu commence de manière très floue pour le joueur et le héros de l’aventure. Vous vous réveillez devant un portail qui semble magique mais également inactif, probablement parce qu’il vient d’être utilisé. Vous comprenez assez vite que vous êtes coincé là, sur ce qui semble être une île d’une autre époque. Vous allez alors commencé à fouiller les environs pour trouver comment ouvrir la porte devant vous. En plus de quelques objets, vous trouvez une lettre écrite par un scientifique …

Etrange mais bienvenue dans le monde de Quern ! Une entrée en matière plutôt efficace pour rentrer dans l’univers du jeu mais également pour prendre en main les contrôles qui sont globalement assez simples : le joueur peut marcher ou courir et interagir avec les éléments du décor !

Le sel du jeu va bien évidemment reposer sur son système d’énigmes qui vont permettre à la fois de faire avancer notre héros mais aussi de comprendre plus le lore de Quern grâce notamment à la découverte de nouvelles lettres du scientifique !

Le première composante des énigmes sera l’exploration. Il sera primordial de bien visiter l’ensemble des lieux pour trouver des objets (et profiter des magnifiques paysages !) mais également découvrir les différents mécanismes vous bloquant le passage : puzzle, assemblage d’objets, chimie, … La diversité est au rendez-vous !

Vient ensuite l’étape la plus importante et la plus difficile : la réflexion ! Est-ce que vous avez toutes les cartes en main pour comprendre ce que les développeurs ont prévu ? Je l’espère pour vous ! J’ai en tout cas trouvé la difficulté des énigmes plutôt élevée. Le choix des développeurs est de proposer une évolution linéaire, ce qui fait que vous n’aurez pas le choix dans l’ordre des énigmes à résoudre. Un choix qui peut être frustrant quand on est bloqué (et ça arrivera) ! Cependant, vous pourrez profiter d’un peu d’aide du jeu avec des descriptifs d’objets qui feront office d’indice et la possibilité de mettre en surbrillance les zones interactives du jeu. Pratique pour voir les leviers cachés !

Visuellement le jeu est très plaisant même si la Switch Lite n’est pas la console idéale pour profiter de cet univers !

Quern est un très solide jeu d’énigme qui fait bien évidemment penser à Myst avec son esthétique. J’ai adoré cette découverte malgré des heures de souffrance et de réflexion ! Après Looking for Fael, c’est une belle année pour le genre sur Switch !

