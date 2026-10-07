Les calendriers de l’Avent, chez Conso-Mag, on commence à connaître. Beauté, gourmandises, jouets… Le principe se décline à peu près partout, avec des résultats plus ou moins inspirés. Cette fois, on change de rayon : LELO propose son premier calendrier de l’Avent pour couples, avec des sextoys et des accessoires dédiés à l’intimité. Un coffret pour adultes qui donne une autre tournure à la traditionnelle ouverture des petites cases.

C’est aussi une première pour nous de parler de sextoys ici. Et finalement, pourquoi pas ? Le sexe fait partie du quotidien, les objets qui l’accompagnent aussi, et on peut s’y intéresser aussi simplement qu’à d’autres produits. Avec un peu de curiosité, sans rougir à chaque ligne ni vous promettre une vie sexuelle métamorphosée avant le réveillon.

Douze cases pour découvrir autre chose

La marque suédoise a choisi un format de 12 fenêtres, plutôt que les 24 habituelles. À l’intérieur, cinq sextoys côtoient des accessoires et des produits complémentaires. L’ensemble propose donc plusieurs pistes à explorer, avec une place pour les moments à deux comme pour le plaisir en solo.

Sans vous dévoiler tout le contenu, trois appareils donnent une idée de la sélection : le TOR 3, un anneau vibrant ; le SONA 2 Travel, un stimulateur clitoridien au format compact ; et le TIANI Harmony, un sextoy pour couples doté de deux moteurs et pilotable depuis une application. Des objets aux fonctions différentes, qui constituent une part centrale du coffret.

Autour, on retrouve notamment une bougie de massage, du lubrifiant et quelques accessoires dont on vous laisse découvrir le détail. Ce mélange nous paraît intéressant sur le papier : toutes les cases ne tournent pas autour d’un appareil, et le massage peut lui aussi avoir sa place dans ces moments partagés.

Une idée cadeau à choisir à deux

Le calendrier est annoncé à 399 €, pour un contenu valorisé à 700 € par LELO. Autant dire qu’on dépasse largement le petit achat de décembre. L’intérêt dépendra surtout de vos envies : un coffret bien rempli reste une dépense conséquente si seule une partie des produits vous attire.

Comme cadeau, l’idée peut être sympa si vous savez que cette découverte plaira à votre partenaire. En parler avant peut même faire partie du plaisir de le choisir. Et une case ouverte ne crée aucune obligation : chacun garde ses préférences, son rythme et le droit de laisser un accessoire dans sa boîte.

On aime l’idée de retrouver le côté ludique du calendrier de l’Avent sur un sujet dont on peut parler ouvertement. Les objets pourront d’ailleurs servir bien après décembre. Pour juger leur confort ou leurs sensations, en revanche, il faudra les essayer : cette présentation repose sur les informations de la marque, nous n’avons pas testé le calendrier.

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