Obtenir l’amour de la personne qui vous plaît grâce à un simple vœu : sur le papier, voilà un raccourci plutôt tentant. Dans Obsession, Curry Barker rappelle surtout qu’il faudrait lire les petites lignes avant de passer commande. Disponible en Blu-ray depuis le 6 octobre, le film transforme un fantasme amoureux en cauchemar intime. Avec de l’humour noir, beaucoup de malaise et quelques débordements franchement sanglants.

Un vœu, beaucoup de mauvaises décisions

Bear, incarné par Michael Johnston, est amoureux de Nikki mais peine à lui avouer ses sentiments. Lorsqu’un objet lui permet de formuler un souhait, il demande qu’elle l’aime plus que tout. Le résultat dépasse rapidement ses attentes : entre être aimé et devenir le centre exclusif de l’existence de quelqu’un, il y a une marge qu’il aurait mieux valu conserver.

Le principe du souhait qui tourne mal n’a rien de neuf. La force d’Obsession tient plutôt à la relation qu’il empoisonne. Nikki est privée de sa liberté, enfermée dans un amour qu’elle n’a pas choisi. Et Bear, sous ses airs de garçon timide, porte une responsabilité que le film ne permet pas d’oublier.

Côté peur, on est bien dans l’horreur surnaturelle, avec une montée d’angoisse et des accès de violence graphique. Le film travaille d’abord l’attente : une présence dans un coin sombre, un regard trop fixe, un comportement qui déraille dans un décor banal. La maison devient un endroit où l’on surveille les arrière-plans plutôt que de se sentir à l’abri. Les jump scares sont présents, mais le film ne se résume pas à une succession de grands bruits destinés à vous faire bondir du canapé.

Et lorsqu’il devient violent, il ne reste pas sagement hors champ. Quelques passages gores et des atteintes au corps viennent brutalement rompre cette tension. Ce n’est pas une boucherie permanente : c’est justement le contraste entre l’intimité presque ordinaire et ces dérapages qui rend l’ensemble dérangeant.

Inde Navarrette est le gros atout du film. Un sourire qui s’attarde, une proximité étouffante, des mouvements devenus étranges : elle transforme la tendresse en menace sans effacer complètement la victime derrière. L’humour noir accentue encore l’inconfort. Quelques procédés horrifiques restent convenus, et les hésitations de Bear peuvent agacer, mais cette romance empoisonnée possède une vraie personnalité.

Des bonus modestes, un commentaire qui vaut le détour

Le Blu-ray proposé par Le Pacte comprend « Au cœur de l’Obsession », un making of d’environ vingt minutes. Les interviews et images de tournage donnent un aperçu intéressant du travail avec les acteurs, notamment de la place laissée à l’improvisation. Le supplément reste néanmoins assez promotionnel et aurait gagné à creuser davantage la fabrication des scènes.

Le commentaire audio de Curry Barker est le complément le plus intéressant. Réalisateur, scénariste et monteur, il apporte des anecdotes de tournage et revient sur les interprètes comme sur les modifications effectuées après les projections tests. De quoi mieux comprendre ses choix, plutôt que simplement réentendre combien l’équipe a aimé travailler ensemble.

Une édition peu chargée, donc, mais avec un véritable intérêt pour prolonger cette drôle d’histoire d’amour. À réserver aux soirées où vous acceptez que le malaise s’invite sur le canapé.