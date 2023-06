Ruth Ware est une auteure britannique que nous apprécions beaucoup au sein de la rédaction de Conso-Mag. D’abord, nous l’avions découverte grâce à l’angoissant jeu du mensonge qu’elle s’était amusée à mettre en place puis, elle nous avait confirmé tout son talent en nous faisant tester les limites de notre propre santé mentale dans une élégante demeure perdue au cœur des highlands d’Ecosse. Désormais, c’est dans un chalet des Alpes françaises qu’elle nous convie. Mais ne vous y trompez pas, elle a déjà prévu une avalanche de sueurs froides autant qu’une avalanche tout court…

Quand ils débarquent au Chalet Perce-Neige, les fondateurs de l’application musicale à succès Pister et leurs plus proches employés semblent gonflés d’orgueil et se plaisent à donner l’impression que le monde leur appartient. Pourtant, Danny et Erin, qui sont en charge de l’accueil des clients du chalet, perçoivent rapidement une tension latente et il ne leur faut que quelques heures pour déceler les premiers signes d’une scission franche au sein du groupe. Ils ne s’y sont pas trompés. Après une première sortie à ski hasardeuse, un membre de Pister manque à l’appel. Et pour ne rien arranger, une avalanche s’abat sur le flanc de la montagne, les coupant du monde extérieur.

Ruth Ware nous en avait déjà fait la démonstration au travers de ses deux précédents romans, elle est animée d’une passion dévorante pour les huis-clos angoissants et pour les secrets enfouis qui ne demandent qu’à ressurgir. Ce nouveau roman ne déroge pas à la règle puisque l’auteure y applique sa recette favorite : installer une atmosphère oppressante et laisser les fantômes du passé revenir hanter ses protagonistes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fonctionne (à nouveau) à merveille. Au fil des pages, le lecteur sent la tension monter et le piège se refermer. Cette fois, il a l’apparence d’un mur de glace et de tonnes de neige. Dans le cadre insécurisant qu’elle a si patiemment mis en place, Ruth Ware peut alors jouer avec ses personnages comme le ferait un marionnettiste diabolique, les faisant évoluer sur une scène qu’elle sait pourtant sans issue.

Le Chalet des Disparus n’est donc pas seulement un bon thriller, il est aussi un thriller maîtrisé, angoissant, psychologique et surtout d’une redoutable efficacité. Sous ces premiers rayons de soleil qui s’annoncent persistants, nous ne pouvons que vous conseiller la froideur des sommets enneigés et des cœurs qui y tissent leur macabre toile…

Le Chalet des Disparus, un roman de Ruth Ware paru aux éditions Fleuve Noir.

