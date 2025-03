Très honnêtement, Les Larmes du Tigre m’a laissé une impression étrange. J’ai réellement adoré l’expérience globale de lecture, tout comme mon fils. Les dessins sont magnifiques, les moments passés entre le tigre et la jeune fille sont doux et sonnent comme un véritable chant à la gloire de l’amitié et de la connexion à la nature. En revanche, je suis assez perplexe quant à l’histoire en elle-même, avec cet événement marquant qui intervient sans que l’on ne sache pourquoi, et que je ne sais réellement interpréter et encore moins expliquer facilement à mon fils de 4 ans.

On y suit les aventures d’une petite fille qui vit dans la nature aux côtés d’un tigre, dont elle sait tout, pour qui elle est tout. Et inversement. Les deux êtres sont inséparables, vivent leur vie en parfaite osmose, s’apprivoisent chaque jour un peu plus. Jusqu’au jour où la vie va les séparer… pour, peut-être, les faire se retrouver bien des années plus tard ?

