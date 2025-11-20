Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, le « société » de « jeux de société » se résume très régulièrement à ma femme, et à elle seule. Fort heureusement, on voit de plus en plus de propositions pensées spécifiquement pour deux joueurs poindre le bout de leur nez dans les rayons, et les titres jouables en couple sont de plus en plus nombreux, de plus en plus variées.

Article publié en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, tout sur les jeux de société

Avant, pour un jeu de stratégie à deux joueurs, il fallait souvent s’orienter vers de jeux experts, longs et complexes, que l’on n’a pas forcément envie de sortir régulièrement, surtout après avoir couché les petits. Mais ça, c’était avant. Avant Mythicals, édité par Repos Production (dont on a testé récemment So Clover! et 7 Wonders Dice).

«Notre objectif avec Mythicals était de créer un jeu à la fois rapide et profondément stratégique. Nous voulions que les joueurs ressentent la tension d’un duel, l’excitation de la prise de risque et la satisfaction d’une stratégie bien exécutée, le tout en moins de 20 minutes.»

Tanguy Gréban, développeur en chef chez Repos Production.

Mission accomplie : les parties de Mythicals se plie en 15 minutes top chrono une fois les règles bien maîtrisées, et on ressent réellement une tension et une grosse dimension stratégique à chaque affrontement. Les façons de gagner sont nombreuses, les stratégies multiples, on se régale.

Mais comment on joue alors ? Le principe est assez simple : le jeu comporte des cartes de créatures mythologiques, réparties selon les 4 éléments (Feu, Eau, Terre, Air). Chaque élément/couleur comporte des cartes numérotées de 1 à 5, plus un joker, toutes disponibles en 2 exemplaires. Au début de la partie, le premier joueur va retourner 3 cartes sur la pioche. Il a alors la possibilité de mettre dans sa collection toutes les cartes d’une même couleur (si vous avez retourné 3 rouges feu, vous êtes un petit veinard !). Les autres cartes vont aller se positionner sous le plateau de jeu, dans la réserve. A sa suite, le second joueur va avoir un choix : soit retourner lui aussi 3 cartes, et procéder de la même manière, soit aller récupérer toutes les cartes d’une même couleur dans la réserve, et les ajouter à sa collection. Attention, si vous récupérez un doublon, vous devez immédiatement le donner à votre adversaire.

Et ensuite ? Ensuite, il s’agit de marquer des points. Après avoir pioché, chaque joueur peut, s’il le veut, jouer des cartes pour marquer des points en récupérant l’un des marqueurs du plateau. Une suite de 5 cartes de la même couleur va ainsi vous permettre de récupérer 10 points, 4 cartes 7 points, 3 cartes 4 points, 2 cartes 2 points. Vous pouvez aussi jouer 2, 3 ou 4 cartes de même valeur, ou une super suite de 6 cartes incluant un joker, pour également marquer des points. Mais attention, une fois qu’une combinaison a été faite par un joueur, il emporte le marqueur et cette option n’est donc plus disponible pour l’autre.

Enfin, autre aspect stratégique : à la fin de chaque tour, vous avez également la possibilité de venir « renforcer » l’un des marqueurs que vous espérez récupérer ensuite, avec 1 ou 2 points bonus. De même, si vous voyez que votre adversaire vise une combinaison particulière, vous allez pouvoir venir « verrouiller » ce marqueur pour l’empêcher de le booster à l’avenir avec des points bonus. Il va falloir être malin, et attentif ! Chaque joueur joue jusqu’à ce la carte « lever du jour » apparaisse dans la pioche, quelque part parmi les 9 dernières cartes du jeu, ce qui apporte son petit lot d’incertitude.

Si le jeu nous plait beaucoup, c’est par son concept et le plaisir de la stratégie, mais également parce qu’il est vraiment agréable visuellement. C’est Marina Coudray qui s’est chargé des illustrations, elle qui a déjà oeuvré sur des grands noms comme Dixit ou Perspectives. Un beau petit CV !