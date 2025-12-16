Mascarade, c’est le genre de jeu qui transforme une table sage en véritable bal de complots. Dans cette nouvelle édition signée Repos Production, vous incarnez des personnages cachés derrière des masques, avec un objectif très simple sur le papier : être le premier à accumuler 13 pièces d’or. Dans les faits, c’est beaucoup moins clair… puisque personne n’est jamais complètement sûr de qui est qui. Le jeu se pratique de 4 à 12 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d’une trentaine de minutes environ.

Un bal masqué où la vérité glisse entre les doigts

Chaque joueur commence avec une carte Masque face cachée devant lui. À votre tour, vous pouvez regarder votre carte, l’échanger (ou prétendre l’échanger) avec celle d’un autre joueur, ou annoncer que vous êtes tel personnage pour déclencher son pouvoir. Le cœur du jeu est là : vous jouez avec ce que vous croyez être… ou ce que vous voulez faire croire aux autres. Avec 17 masques différents et 9 scénarios qui proposent des configurations variées, Mascarade offre un vrai potentiel de renouvellement et permet d’adapter le casting de personnages au nombre de joueurs et au niveau de la table.

Sur la table, l’ambiance décolle très vite. Les accusations fusent, les regards se croisent, les « Mais si, je suis le Roi, je te jure ! » se succèdent, et plus la partie avance, plus les certitudes se liquéfient. C’est un jeu qui vit clairement de l’interaction et des joueurs autour de la table : plus vous êtes nombreux, plus le chaos devient jubilatoire.

Un chaos joyeux… qui ne plaira pas à tout le monde

Mascarade a de vrais atouts. Les règles sont rapides à expliquer, le matériel est agréable, et cette nouvelle édition modernise l’ensemble tout en intégrant des personnages issus de l’ancienne extension, ce qui est plutôt malin. On sent un vrai soin éditorial et, en groupe de 6–10 joueurs, le jeu remplit parfaitement son rôle de grand jeu d’ambiance : dynamique, bruyant, souvent drôle.

En revanche, il faut accepter ce qu’il propose vraiment : un joyeux désordre plus qu’un puzzle stratégique. Le mélange bluff / échanges de cartes fait que l’on perd régulièrement complètement le fil de son identité, et certaines parties se résument davantage à « sentir la table » qu’à construire un plan. Avec peu de joueurs, la magie opère moins : on garde davantage le contrôle, mais l’intensité de la confusion et des éclats de rire chute d’un cran.