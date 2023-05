Il est l’heure de notre rendez-vous hebdomadaire des sorties d’albums et de singles de musique. Belgique, France, Royaume Uni et États-Unis sont à l’honneur en ce vendredi 26 mai. Avez-vous votre casque ou vos écouteurs à portée de main ? C’est parti !

Albums

Addictocrate – Loïc Nottet

L’interprète du tube « Million Eyes » est de retour pour un 3ème album après Selfocracy (2017) et Sillygomania (2020). Addictocrate est un mélange de sons acoustiques au piano et d’autres un peu plus urbains. Avec des paroles assez nostalgiques et passionnées, Loïc Nottet partage dans Addictocrate ses émotions avec une voix époustouflante. Et le tout 100% en français ! « Quand j’ai su que j’allais n’utiliser que le français, je voulais une écriture ni trop simpliste ni compliquée, mais tout de même poétique et romancée« , a-t-il confié au média belge Moustique. Loïc est d’ailleurs friand des jeux de mots avec les chansons Je T’haine, Mis à mort et Cygne. Il nous livre également une musique au piano sans parole « Perfection? » tout bonnement magnifique. Un album abouti pour le belge qui a l’air de déjà plaire au vu des premiers avis.

Vous pouvez vous procurer Addictocrate dès à présent dans les points de vente.

Time – Simply Red

Time est avant tout un mélange de différents sons : de la soul, du funk et même un peu de jazz. On reste bien dans l’univers du groupe britannique. L’album voyage à travers les thèmes de la politique, de la perte ou encore de la famille. Dans les 12 chansons de Time, Mick Hucknall évoque, avec une voix tout de même bien vieillie, les préoccupations qui lui sont parvenues lors des temps sombres de pandémie de ces dernières années.

Ce n’est pas le genre de disque qui vous fera vous déhancher follement mais il correspond à l’ADN du groupe. Plusieurs chansons sauront ravir les plus grands fans tel que « Just Like You », « Too Long at The Fair » ou encore « Hey Mister » qui possède un rythme de guitare électrique tout à fait séduisant.

Le groupe se produira d’ailleurs dans les arènes de Nîmes le 25 juin prochain. Vous pouvez vous procurer Time juste ici.

Singles

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album)

Bande originale de l’un des films les plus attendus de cet été, Dance The Night est une chanson rythmée qui s’adapte parfaitement à l’univers de Barbie. Dua Lipa pose sa voix accompagnée de basses et synthés aux sonorités similaires à son tube « Love Again ». C’est catchy, pas très novateur mais ça reste loin d’être une mauvaise chanson, surtout pour une BO.

One Republic – Runaway

Préparez vos meilleurs pas de danse parce que le groupe One Republic revient avec un titre très entraînant. Après I Ain’t Worried, Runaway c’est l’échappatoire (littéralement). Avec une sonorité très pop et des percussions qui rythment la chanson tout du long, le synthé fait son entrée après le deuxième refrain et nous dévoile de sa superbe pour clore le single. On se régale toujours autant d’entre la belle voix de Ryan Tedder.

Louane – Pardonne-moi

Chanson assez mélancolique pour la française avec un refrain tout de même assez entraînant. Pardonne-moi avait été dévoilée par la chanteuse l’été dernier lors de festivals. Avec la sortie officielle en cette fin de semaine, les fans pourront l’écouter en boucle à partir d’aujourd’hui. C’est un titre assez personnel et intime, produit par le célèbre Tristan Salvati (ayant travaillé principalement avec Angèle ou encore Marina Kaye).

Autres sorties notables de la semaine :

Albums : In Between – Lauren Jauregui, SCH – Autobahn, Almost Healed – Lil Durk, Midnights (The Til The Dawn Edition) – Taylor Swift.

Singles : Show Me How – Foo Fighters, Cool for The Summer (Rock Version) – Demi Lovato, America Has A Problem – Beyoncé (feat. Kendrick Lamar).

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil aux sorties musicales de vendredi dernier. Bonne écoute !