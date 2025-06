Become the Moon est un jeu de cartes stratégique développé par Feldspar Games, Ben Allen et Mosman.

Un principe bien connu

Pour les joueurs étant familiers avec Hearthstone, Become the Moon ne sera pas trop dépaysant. En effet, de nombreux aspects du jeu de cartes de Blizzard sont repris ici. Tout d’abord le but du jeu reste le même, à savoir, placer des cartes de personnages sur son banc et éliminer les cartes ennemis en établissant la meilleure stratégie.

Ensuite, on retrouve de nombreuses mécaniques déjà connues : le principe de points de vie et d’attaque, les différents types de cartes comme les personnages ou les sorts mais aussi les différentes spécificités des cartes comme le bouclier qui bloque une attaque, la provocation, qui force les ennemis à attaquer le personnage ou bien les effets qui se déclenchent à la mort d’un personnage.

Tous ces éléments sont bien connus des joueurs de Hearthstone, le tutoriel ne sera donc pas nécessairement utile pour ces derniers.

Des idées originales

Cependant, de nombreuses mécaniques de gameplay sont nouvelles et permettent au jeu de se démarquer vis-à-vis de la concurrence. En premier lieu, le jeu fonctionne avec un système de Rogue Like : le joueur avance combat après combat tout en améliorant son banc de cartes. Ce dernier n’est, d’ailleurs, pas réinitialisé entre chaque combat. Cet aspect offre déjà une certaine originalité et permet de mettre en place des stratégies totalement différentes de celles d‘Hearthstone.

Les combats sont également différents, étant donné qu’ils se déroulent automatiquement. L’ordre d’attaque des cartes sera ainsi de celle la plus à gauche à celle la plus à droite, chacune ciblant un adversaire au hasard sur le banc opposé. Il faut donc établir un plan avant que le combat ne débute afin d’optimiser au mieux notre banc. Le fait de pouvoir analyser le banc de l’adversaire peut également nous permettre de modifier le nôtre en conséquence. Tous ces éléments rendent la stratégie autour du gameplay vraiment complète et offrent une rejouabilité énorme : chaque deck se joue d’une façon différente et aucun ne sera identique entre les parties. En effet, la construction du deck se fait au fur et à mesure que la partie avance. À chaque victoire, nous avons la possibilité de choisir une carte parmi trois proposées et ce, cinq fois entre chaque combat. Cela permet de faire évoluer notre deck et offre un challenge supplémentaire : réussir à construire un deck cohérent malgré l’aspect aléatoire. Et la synergie entre nos cartes sera très importante car la difficulté du jeu est bien présente. Plus la partie avance, plus les bancs des adversaires auront des synergies efficaces et puissantes. Il faudra donc faire en sorte d’obtenir de bonnes cartes le plus rapidement possible afin de les améliorer pour le reste de la partie et ainsi pouvoir faire face aux adversaires. Certains d’entre eux seront, au passage, débloqués en tant que personnages jouables une fois vaincu. Chaque personnage commençant avec une capacité spéciale qui sera utile selon le deck que nous voulons construire.

Pour prendre mon exemple, durant mon test, je me suis concentré sur un deck avec des cartes volantes. Ces cartes ont la particularité de pouvoir éviter les attaques avec 33% de chance. J’ai choisi ce type de cartes car j’en ai obtenu une qui permettait à toutes les cartes volantes, de gagner un point de vie et un point d’attaque à chaque fois qu’elles prenaient action. Cette synergie, déjà très puissante, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. J’ai, d’ailleurs, remarqué, grâce aux trophées du jeu que l’on pouvait avoir des cartes avec plus de mille points dans chaque statistique. Cela montre, encore une fois que le jeu possède une très grande rejouabilité.

D’autres points particuliers concernant le déroulement de la partie sont importants : en plus des cartes sorts et personnages, des cartes offrant des passifs généraux ou des bonus de statistiques pour nos cartes seront également disponibles lors de la victoire. Les cartes pourront être défaussées ou détruites et certaines d’entre elles déclencheront un effet quand cela se produira. Tous les trois niveaux, nous aurons l’occasion d’affronter un mini boss qui sera plus puissant que les adversaires de base.

Malgré des ressemblances évidentes avec Hearthstone, Become the Moon réussit, tout de même, à se démarquer sur de nombreux aspects, bien qu’il soit difficile de trouver des idées originales lorsqu’il s’agit de créer un jeu de cartes. En effet, ce type de jeu étant décliné de tellement de façons différentes qu’il est très compliqué de sortir du lot, notamment lorsque l’on prend des références aussi célèbres que Hearthstone.

Une ambiance très réussie

Le jeu ne se démarque pas uniquement par ses idées innovantes. En effet, sa direction artistique est également un de ses gros points forts. Tout d’abord, son style graphique dans le genre bande dessinée fonctionne parfaitement avec le concept du jeu. On retrouve un style proche de Darkest Dungeon, mais avec une palette beaucoup plus colorée qui donne ainsi une véritable identité au titre. Le design des cartes est, lui aussi, très bien fait : les cartes sont toutes différentes et l’on sent un vrai travail de recherche dans leurs illustrations afin de coller au mieux avec leurs effets. Le jeu comptant cent seize cartes différentes, il est assez remarquable de voir l’investissement des développeurs pour leur création

La musique dynamique est, quant à elle, assez agréable à entendre et se marie plutôt bien avec l’univers du jeu. Elle rend le jeu plus vivant et permet de compenser le rythme du gameplay que l’on pourrait trouver un peu lent par moment.

Une forme de lore assez cryptique est également installée avec une histoire autour de la Lune, d’où le titre du jeu. Il faudra cependant gagner plusieurs parties pour en apprendre davantage concernant l’univers du jeu.

Conclusion : Un jeu de cartes très agréable

Become the Moon nous propose donc une expérience s’appuyant sur des bases bien connues du jeu Hearthstone, tout en ajoutant ses propres mécaniques de gameplay, donnant à ce jeu une identité propre.

Son style visuel ainsi que sa musique le démarque des jeux du même genre en lui offrant un véritable caractère.

Si vous aimez les jeux de cartes stratégiques, alors Become the Moon saura très certainement vous satisfaire en vous offrant un véritable challenge en terme de stratégie à mettre en place, le tout dans un univers original et très agréable visuellement.