Spellcats est un jeu de cartes et de stratégie édité et développé par Nintai Studio.

Le principe du jeu consiste en la construction d’un deck de sept cartes aux effets et types variés. On retrouve notamment des mécaniques de jeu similaires à celles de Hearthstone comme le déclenchement des effets des cartes : elles peuvent s’activer quand elles sont invoquées, détruites, à chaque tour, et dans bien d’autres situations que propose le gameplay. Ces cartes sont disponibles à l’achat contre des cristaux de mana, gagnables en remportant des victoires durant les combats. Ces derniers, automatisés et au tour par tour, opposent les cartes des deux joueurs en commençant par celles situées à gauche. Le joueur à qui il reste des cartes à la fin est déclaré vainqueur.

Le but est de parcourir différents niveaux, sous forme de Rogue Like, avec la possibilité d’améliorer son deck entre chaque salle. Ces dernières se séparent en quatre genres distincts : les combats représentent la majeure partie, on retrouve également des salles qui contiennent des récompenses nous permettant d’acquérir des bonus, des salles permettant de restaurer notre mana ou nos points de vie et enfin, des salles nous proposant des événements aléatoires, permettant d’améliorer certaine de nos cartes.

La stratégie fait partie intégrante du jeu. Pour gagner, il va falloir choisir les bonnes combinaisons de cartes afin que chacune d’entre elles aient des effets qui se renforcent mutuellement. Le placement dans notre main aura également une importance. Premièrement, les cartes les plus à gauche seront jouées en premier face à celles de l’adversaire, il faudra donc choisir quelles cartes faire combattre en premier. Ensuite, certaines cartes seront améliorées par le sacrifice des autres, les placer en dernier sera donc la meilleure option pour tirer pleinement parti de leurs caractéristiques.

Malheureusement, le jeu est relativement simple et ce manque de défi rend la réflexion autour de la composition de deck quelque peu obsolète au fil de la partie. En effet, on se retrouve vite à avoir un deck complet avec des synergies nous permettant de terminer la partie. En plus d’être facile, le jeu est également assez court : seulement trois mondes nous seront proposés, comptant dans chacun d’eux environ huit combats à réaliser. Ajoutez à cela les bonus obtenus dans les salles aux trésors qui augmentent l’attaque ou la vie des cartes en fonction de leur type (feu, eau, glace, foudre ou terre) et vous deviendrez imbattable en fin de partie. D’autant plus que vous ne perdez pas la partie si la victoire vous échappe lors d’un combat : vous perdez un nombre de PV équivalent au cartes restantes de l’ennemi. Étant donné que l’on possède 10 PV en début de partie, la mort sera très largement évitable. Le jeu propose donc un gameplay intéressant, riche en possibilités stratégiques, mais gâche en partie son potentiel à cause de sa trop grande facilité.

Il arrive tout de même à prolonger sa durée de vie grâce aux défis qu’il propose via les succès Steam pour les chasseurs de trophées qui souhaiteraient ajouter un titre à leur collection.

Au-delà de son gameplay, Spellcats possède une direction artistique très intéressante. Tout d’abord, son univers et ses cartes se basent sur les chats : toutes les cartes sont ainsi inspirées par eux, ainsi que les autres félins allant du lynx au lion en passant par le tigre. Et ce, que ce soit au niveau du visuel des cartes mais aussi par leurs noms qui allient souvent un félin avec quelque chose en lien avec l’élément de la carte via un jeu de mot entre les deux. On retrouve, par exemple, la carte “Chaxolote”, de type eau ou encore “Flamélion” de type feu. Le tout dans un univers visuel en pixel art rappelant celui de Balatro. Les animations lors des combats sont, elles aussi, sympathiques et correspondent bien aux cartes. Tout cela nous offre un environnement mignon, entre magie et félin, qui nous donne envie de nous plonger dedans. La musique, quant à elle, reprend des sonorités similaires aux classiques des univers médiévaux fantastiques et s’adapte donc très bien au thème du jeu.

Conclusion : un jeu mignon avec du potentiel

Spellcats est donc un jeu de cartes stratégique intéressant qui arrive à proposer un concept original tant par son gameplay que par sa direction artistique à la fois classique mais réussie.

Son potentiel est, malheureusement, un peu éclipsé par sa facilité qui empêche d’avoir un réel défi et qui, par la même, rend la réflexion autour de la stratégie de construction de notre deck inutile en fin de partie, étant donné que les cartes que l’on obtient au début sont suffisantes. Le jeu gagnerait donc à être plus complexe, avec des adversaires offrant un vrai challenge. C’est pour moi une réussite au niveau du concept et de son ambiance mais il ne faudra pas s’attendre à des dizaines d’heures de gameplay.