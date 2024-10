Electronic Arts avait remis au goût du jour les jeux Star Wars, assez brillamment d’ailleurs. Avec l’arrivée de franchises en tout genre comme The Mandalorian ou dernièrement The Acolyte, l’univers de Georges Lucas est revenu à la mode et tout le monde veut sa part du gâteau.

Ubisoft a décidé de se lancer dans la course avec la sortie de ce Star Wars Outlaws avec un angle totalement novateur. Mais ce renouveau risque de ne pas plaire à tout le monde.

Alors plongeons ensemble dans ce nouveau test sur PS5 !

Scénario innovant pour un Star Wars

L’histoire d’Outlaws va suivre les aventures de Kay Vess nouvelle héroïne du monde de SW.

Alors autant vous le dire tout de suite, exit la force et les sabres lasers pour cet opus. Oui vous avez bien lu ! Un jeu Star Wars sans ces fondamentaux !

En fait, Kay accompagnée de son petit Nix, sorte d’animal de compagnie entre le chien et l’axolotl, est une hors la loi de l’espace en pleine période de règne de l’Empire.

Une sorte de Han Solo au féminin en remplaçant l’imposant Wookie par un modèle moins encombrant.

Exit donc les Jedis, Sith et autres joyeusetés de la série pour se focaliser sur une voleuse de l’espace. Un mauvais braquage vous lancera dans l’action afin de racheter votre liberté tout en étant recherché par le plus puissant syndicat : Zerek Besh.

Les syndicats : Alliance et trahison !

Et c’est là que tout va se jouer. En effet, sorti du fil rouge de l’histoire de notre héroïne, il y a possibilité d’effectuer une multitude de quêtes annexes et de contrats. Cependant, vous n’aurez accès à certains niveaux de contrats et cadeaux que si vous êtes dans les bonnes grâces du syndicat demandeur.

Alors attention d’être dans les petits papiers du syndicat qui vous intéresse.

Il y a 3 principaux syndicats et chacune de vos actions pourra avoir un impact positif afin d’obtenir un meilleur drop de cadeaux ou de contrats, de vous ouvrir des zones précédemment interdites, ou encore de meilleurs prix chez les marchands.

A l’inverse, en réalisant une mission pour un premier syndicat, l’impact pourra être très négatif chez un second. C’est le cas quand on vous demande de voler quelque chose dans leur domaine ou si vous choisissez de trahir le donneur d’ordre en donnant les données à son concurrent.

Ces niveaux négatifs d’entente vous restreindront certains accès, augmenteront les prix des marchands et vous empêchera d’accéder à l’achat de certaines ressources… ou encore pire, dans le cas le plus extrême, le syndicat mécontent pourra mettre un contrat sur votre tête et envoyer des tueurs à vos trousses.

Alors choisissez bien qui sera votre allié et qui vous trahirez…

A l’assaut du Monde Ouvert

La grosse spécificité de cet opus provient du monde totalement ouvert.

Fini les cartes floues ou avec du brouillard tant que vous n’êtes pas allé explorer le coin !

Ici, la carte est totalement dévoilée et vous pouvez voir dès l’entame du jeu les reliefs et l’étendue de votre terrain de jeu.

Cependant les objectifs n’y figurent que si vous les découvrez… sinon vous n’aurez que des indications vagues « au sud-est du gros rocher », « au nord de l’embouchure du fleuve »… A vous de découvrir votre zone de jeu.

Le jeu encourage les joueurs à prendre des risques pour découvrir des trésors cachés et relever des défis uniques. Chaque décision prise par le joueur affecte la réputation de Kay, influençant ses interactions avec les différents syndicats criminels de la galaxie.

Sans oublier la possibilité de parcourir une (petite) partie de l’espace pour profiter de batailles spatiales !

Ambiance impressionnante

Le monde de Star Wars Outlaws est particulièrement riche et vraiment fidèle à la première trilogie des films. Rentrez dans les cantinas et vous vous retrouverez directement dans un des longs métrages de George Lucas !

Vous allez croiser un grand nombre de protagonistes aliens différents et sont particulièrement bien faits. Hormis certaines expressions figées par moments, le rendu est vraiment agréable.

A noter également les textures sonores et musiques qui correspondent vraiment à ce qu’aurait pu faire un John Williams. Ça marche parfaitement et on se régale !

Une mécanique à revoir !

Si l’ambiance est bien travaillée, niveau jouabilité et approche de notre personnage ce n’est pas forcément tout rose.

Comme vous l’avez compris, Kay est une sorte d’Han Solo qui ne peut compter que sur son blaster (et son petit compagnon Nix). De ce côté-là c’est assez médiocre. Même s’il y a possibilité de faire évoluer notre arme en trouvant, achetant ou volant des pièces, on est assez loin des tirs de son homologue masculin des films ! D’ailleurs les meilleures armes vous les trouverez sur vos ennemis quand les stormtroopers abattus vous offrent un fusil mitrailleur ou un sniper.

En parallèle, vous avez le choix entre la méthode je fonce avec mon blaster ou alors l’infiltration. Avec l’expérience vous comprendrez que l’infiltration est incontournable dans Outlaws ! Et même un peu trop !

Nix le couteau Suisse

Pour vous en sortir dans des phases là, outre la discrétion, votre meilleur outil sera votre petit compagnon de route. Nix va tout faire !

Vous n’avez plus de grenades ? Il va en voler sur un garde. Un Blaster au loin ? Il vous le ramène. Des gardes font une pause-café près de bonbonnes explosives ? Il se charge de les faire exploser pour ouvrir le chemin !

Nix est également capable de distraire un ennemi afin que vous puissiez l’attaquer par surprise, ou encore occuper une caméra de sécurité pour que vous puissiez passer tranquillement sans être repéré.

C’est vraiment l’outil mais aussi l’arme la plus pratique et utile du jeu.

Ne l’oubliez jamais : si vous galérez il aura une solution pour vous faciliter la tâche. Une sorte de cheat code lorsque vous ne savez pas comment ou quoi faire…

Une IA clairement perfectible

Autant ce jeu possède d’énormes atouts autant l’IA est clairement à revoir. Effectivement, le niveau des ennemis est vraiment totalement disparate. Alors je ne sais pas s’ils ont eu des loupés dans les embauches de certains stormtroopers mais il va falloir revoir la cellule des RH !

On bascule du surdoué de la gâchette capable de vous abattre à peine le coin du mur dépassé sans que vous l’ayez vu, au limité du ciboulot qui n’a pratiquement aucune réaction même si vous lui marchez sur le pied !

On passera également sur leur manque de stratégie : il peut arriver qu’ils décident de tous passer par le même passage et il suffira alors de les aligner un par un en patientant un peu.

Dans les (trop) nombreuses phases d’infiltration il arrivera régulièrement que vous vous fassiez repérer… et c’est assez logique en soit. Du coup, les gardes appelleront des renforts qui apparaitront de nulle part et en TRES TRES grand nombre.

Lors de certaines de mes parties j’ai d’ailleurs eu le droit à l’arrivée de renforts… en continu ! Alors déjà que c’est compliqué si en plus ils pullulent…

De même, vous avez de fortes chances de découvrir des bugs plus ou moins mineurs : un soldat mort en l’air, une arme impossible à prendre, un item coincé sous un rocher suite à une explosion, tomber dans une grande armoire électrique tout en étant découvert par les ennemis… Le plus beau que j’ai pu découvrir reste tout de même de passer entre deux rochers pour me retrouver à tomber sous la map et être bloqué sous la structure du jeu !

Coincé dans une armoire électrique après l’avoir traversé…

Une roadmap corrective

Ubisoft a pris des actions rapides pour modifier Star Wars Outlaws et ça très rapidement.

Aussi, il est prévu de nombreux patchs et mises à jour afin d’améliorer l’expérience des joueurs.

Star Wars Outlaws est le jeu qui retranscrit le mieux l’atmosphère originale de la série même si on se détache grandement des incontournables force et sabre laser.

Il réussit le pari de proposer une expérience immersive, visuellement impressionnante et riche en contenu. Grâce à une héroïne charismatique, un gameplay varié et un univers fidèle à l’esprit de la saga, le jeu se démarque des précédents titres basés sur la franchise.

Bien que le monde soit riche et détaillé, certaines quêtes secondaires manquent de variété et peuvent devenir répétitives à la longue. Malgré cela et même si quelques bugs viennent ternir le tableau, cela ne suffit pas à gâcher cette aventure galactique captivante.

Ce jeu, à la mécanique très similaire à un Red Dead Redemption ou encore Horizon Forbidden West, ravira, à coup sûr, tous les fans de la première trilogie de George Lucas.

Star Wars Outlaws est une lettre d’amour aux fans de l’univers Star Wars, tout en étant un excellent jeu d’action pour les joueurs en quête d’une aventure épique.

Ubisoft n’est vraiment meilleur que lorsqu’ils partent sur un format tout nouveau et non pas sur des franchises à rallonge.

Gameplay fin de la quête Épave

ET LA VERSION PC ? par Ombr6



Star Wars Outlaws est une réussite visuelle sur PS5, mais en est il de même sur PC ?



A vrai dire, entreprendre de tester Outlaws sur un PC demande de vérifier doublement la configuration de votre machine. Sur celle de test, une Rog Ally Z1 Extreme, le jeu éprouve des difficultés à rester stable autour des 30 fps en 720p même en laissant les paramètres en faible.

Les dernières mises a jours améliorent quelques peu l’optimisation, mais il faudra malgré tout une configuration plus costaud pour profiter des divers environnements détaillés et du monde ouvert d’Outlaws.



Hormis cette partie technique, le jeu reste néanmoins parfaitement jouable avec une manette externe (ou les contrôles de la rog ally), et nous n’avons pas détecté de problèmes techniques, ou plantages. Hormis les quelques bugs sur l’IA avec des personnages qui restent parfois bloqués sur leur speeder sans aucune action, même si c’est quelques soucis semblent beaucoup moins récurrent également avec les derniers patches.



Le launcher d’ubisoft est par contre loin d’être un exemple en terme d’optimisation, et il a fallu batailler sur la première installation pour réussir à lancer le jeu. Le launcher étant indispensable au fonctionnement du titre, il faudra à l’avenir qu’il travaille sur celui ci pour permettre d’atteindre les niveaux de qualité de ces concurrents.

Vous trouverez ci dessous un diaporama de captures d’écran de la version PC, configuré en low/720p pour rappel

A bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé & Ombr6