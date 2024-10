Reynatis est un Action-RPG développé par Natsume Atari et FuRyu et édité par NIS America. Il est disponible depuis septembre 2024 sur PS4, PS5, Switch et PC. Le jeu n’est pas traduit et n’est donc ainsi jouable qu’avec les voix originales sous-titrées en anglais.

Le jeu se déroule dans le quartier de Shibuya au Japon. Le monde a subit quelques changements puisque certaines personnes ayant frôlé la mort acquièrent des pouvoirs magiques. On les appelle les Wizards (i.e. sorciers). Plusieurs camps de sorciers vont ainsi se mettre en place pour essayer de survivre dans un monde qui ne leur veut pas forcément du bien :

La guilde, qui prône la liberté pour les sorciers ;

Le MEA qui est une unité spéciale chargée de surveiller et contrôler les sorciers ;

Les sorciers renégats qui se cachent pour ne pas subir la guerre que se font les sorciers et le MEA.

Le jeu vous met aux mains de deux personnages principaux. La première est Sari Nishijima, une officier du MEA. Le second est Marin Kirizumi, un sorcier solitaire qui cherche à devenir le plus puissant du monde. D’autres personnages vous rejoindront au fil de l’aventure et vous permettront ainsi d’approfondir le lore du jeu et de découvrir une sacrée galerie de design.

Vous allez également avoir l’opportunité de visiter un monde assez étrange, le Dominus. Il prend la forme d’une forêt accessible depuis un brouillard dans Shibuya. Malheureusement, ces niveaux sont uniquement constitués de couloirs monotones sans intérêt si ce n’est les boss et l’avancée du scénario.

De prime abord, les thèmes abordés et l’histoire semblent assez intéressants, mais dans la durée cela reste malheureusement assez faiblard.

Côté action, Reynatis tente des choses. L’ensemble de vos actions offensives (attaque, magie) vous demande d’être en mode Libération ce qui consomme vos MP. Une fois vos MP à zéro, vous ne pouvez plus rien faire. La seule solution est de passer en mode Suppression qui vous donne des capacités d’esquive accrues et qui permet également de recharger vos MPs. La boucle étant bouclée, vous pouvez repasser à l’attaque ! Lors des premiers combats, la manipulation semble assez laborieuse et laisse beaucoup de temps mort dans les combats. Cependant, plus le temps avance, plus vous débloquerez des combos, capacités de swap avec vos compagnons, … qui rendront les combats assez dynamiques et plutôt plaisants. J’ai cependant trouvé un léger manque de lisibilité et de réactivité mais ça reste plutôt agréable manette en main bien que répétitif !

De la même manière, le bestiaire est assez limité et vous rencontrerez souvent les mêmes ennemis. Dommage.

Côté RPG, le jeu est assez sage voire limité. Vous n’avez quasiment pas la main sur l’évolution de vos personnages mise à part l’amélioration de vos capacités. Petite originalité cependant, la seule façon de découvrir des nouvelles capacités est de parcourir la ville à la recherche de graffiti (Wizart) qui contiennent des pouvoirs spéciaux. La plupart de ces graffitis sont inaccessibles par défaut et il faut diminuer la Malice de la ville en finissant des quêtes optionnelles (qui ne le sont donc pas vraiment). Malheureusement, très peu d’intérêt scénaristique dans ces quêtes qui consistent souvent à aller tuer un monstre ou ramasser un objet …

Sur l’aspect technique, c’est pas brillant. Le jeu fait très daté (PS3 ?) et connaît même quelques ralentissements sur PS4. Rien de dramatique mais ça fait un peu tâche !

Reynatis n’est pas un mauvais jeu mais n’est pas non plus un indispensable. Quelques bonnes idées s’y cachent mais sont vite rattrapées par les limites du jeu (techniques, scénario, RPG, …). Sa durée de vie raisonnable (20/30 h) pourra cependant vous convaincre de tenter l’aventure !