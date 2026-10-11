Si vous avez fait un minimum de philosophie dans votre jeunesse (oui ça peut être loin pour certains), vous avez forcément entendu parler du dilemme du train ou du tramway. Et bien imaginez vous être aux commandes de ce moyen de locomotion lancé à pleine vitesse dans un jeu où chaque niveau devient de plus en plus loufoque et perché… C’est The Trolley Solution !

Welcome On Board !

Écraser une personne ou deux ? le choix est assez facile à prendre. Oui mais si jamais la personne seule est un enfant et le groupe de deux des personnes très âgées ? Et si au lieu le choix devait se faire entre votre enfant et 5 personnes ? ou votre meilleur ami atteint d’un cancer incurable et votre femme qui vous a trompé ?

Voilà le genre de casse tête moral que vous allez trouver derrière The Trolley Solution !

Ce sera vous qui déciderez en votre âme et conscience de la modification ou non de votre parcours afin de sauver, et forcément en contrepartie d’éliminer, des personnes.

Et plus vous avancerez dans les niveaux plus les choix deviendront farfelus et plus les niveaux vont se diversifier : une version Tamagochi, une version histoire d’amour à la japonaise, une version où est le tramway charlie…

Et c’est là que le jeu devient intéressant car il diversifie grandement ses niveaux.

Minimaliste

Le gameplay est vraiment basique : une page de situation nous introduit le niveau puis vous observez la scène et interagissez via le choix d’un rail, d’une touche, ou d’un glissé déposé pour voir l’impact que vous venez de produire. C’est tout !

Sacrément simple mais pourtant efficace !

Les niveaux sont rythmés et chronométrés. Il est rare de dépasser 3 à 5 minutes pour un niveau. C’est immersif et rapide. Ainsi le joueur n’a pas le temps de s’ennuyer. Vous pouvez très bien faire quelques niveaux devant votre pause café et repartir à vos occupations ensuite.

Par contre il faudra parfois jouer les 2 choix possibles pour finir complètement un niveau et débloquer un arrêt que vous n’auriez pas déverrouillé sinon.

Le jeu est minimaliste tout comme les graphismes.

Les dessins sont simples, bien réalisés. Aucune fioriture, en noir et blanc, The Trolley Solution vise l’essentiel et l’efficacité.

Oui mais…

Le plus gros défaut de The Trolley Solution vient de son concept lui-même. Aussi efficace soit-il, il finit par montrer ses limites.

Les premières décisions surprennent réellement. On hésite, on revient sur son choix et on observe les conséquences avec une certaine appréhension. Mais au fil des chapitres, le système devient plus lisible. On comprend les règles, les réactions attendues et les conséquences habituelles de chaque type de décision.

Le jeu essaie bien d’ajouter des variantes, mais toutes ne sont pas aussi convaincantes. Certaines situations donnent le sentiment d’avoir été conçues uniquement pour provoquer le joueur. D’autres proposent des choix dont la réponse semble tellement évidente que la réflexion morale disparaît presque complètement.

Il arrive également que les conséquences de nos décisions paraissent déconnectées du choix effectué. On peut sauver plusieurs personnes et déclencher malgré tout une catastrophe bien plus importante, sans que le jeu explique clairement le lien entre les deux événements.

Cette volonté de nous surprendre fonctionne une fois. Elle devient plus discutable lorsqu’elle se répète.

De plus, certains propos ne sont pas toujours subtils. Certains dialogues soulignent un peu trop lourdement les thèmes abordés et plusieurs rebondissements sont relativement faciles à anticiper. Mais l’ensemble reste suffisamment prenant pour donner envie de poursuivre.

En conclusion, The Trolley Solution n’est pas le titre le plus spectaculaire de la PS5, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Son intérêt repose avant tout sur son idée et sur la manière dont il transforme une expérience philosophique en jeu vidéo.

Le concept fonctionne particulièrement bien dans les premières heures. Les décisions sont tendues, les situations variées et certaines conséquences suffisamment surprenantes pour nous faire remettre en question nos choix.

On regrette cependant une certaine répétition par périodes, une narration un peu bancale et des personnages plats sur certains niveaux.

Malgré ces limites, The Trolley Solution est une expérience originale et agréable. Tout est minimaliste et cela renforce l’accessibilité à tous. On comprend rapidement de quoi il s’agit et la manière d’agir rapidement sur une situation.

J’aurais aimé avoir un petit côté statistiques en fin de chaque choix primordial du style : 55% des joueurs ont fait le même choix que vous…

A noter qu’il est possible de désactiver la partie « violence » et gore du jeu avec les petites éclaboussures de sang. C’est assez rare pour être notifié et salué.

En définitive, foncez si vous aimez les petits jeux sans prise de tête mais ne restez pas trop longtemps dessus… cela pourrait vous donner des idées lors de votre prochain voyage en voiture quand les piétons traverseront !

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé