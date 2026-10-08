À Halloween, il y a ceux qui sortent les citrouilles, ceux qui préparent un marathon de films d’horreur, et ceux qui trouvent une nouvelle excuse pour ajouter quelques figurines à leur collection. Après Supergirl et Krypto ou encore Johnny Cage et Kitana de Mortal Kombat II, changement d’ambiance sur nos étagères. Au programme : Freddy Krueger, Hannibal Lecter et Ghost Face. Pas exactement les invités qu’on laisserait choisir le menu ou surveiller les enfants.

Les trois sont encore dans leurs boîtes, mais visuellement, cette petite réunion fonctionne déjà très bien. Le format Pop apporte même un décalage assez drôle : des personnages franchement peu recommandables deviennent presque mignons avec leur grosse tête et leur petit corps. Presque.

Ghost Face et Freddy : les cauchemars ont une bonne tête

Le gros coup de cœur, c’est Ghost Face. Le tueur de Scream possède un avantage évident : son masque suffit à faire tout le travail. Le blanc tranche avec la tenue noire, la bouche étirée conserve son expression caractéristique, et les proportions Funko lui donnent une bouille aussi sinistre qu’amusante. Avec son couteau ensanglanté et les pans déchirés de sa tenue, cette version garde suffisamment de détails pour éviter l’impression d’un simple masque posé sur un petit corps.

C’est surtout une figurine qui se comprend immédiatement. Vous la voyez, vous pensez à Scream. Même sans monter une collection entière autour du cinéma d’horreur, elle a largement de quoi trouver sa place sur une étagère. Parmi les trois, c’est celle qui attire le plus mon regard.

Freddy Krueger ne manque pas d’arguments non plus. Chapeau, pull rayé rouge et vert, visage brûlé et gant à lames : tout est là. Son design est plus chargé que celui de Ghost Face, mais ces éléments lui donnent une identité très forte. J’aime bien le contraste entre les couleurs de son pull et son visage, qui conserve son aspect abîmé malgré le traitement cartoon. Pour accompagner une soirée Les Griffes de la nuit, difficile de faire plus raccord.

Hannibal, le voisin un peu trop discret

À côté de ces deux silhouettes immédiatement reconnaissables, Hannibal Lecter joue une partition plus sobre. Cette version le représente en tenue bleue, avec un couteau et une fourchette. Une manière assez directe de rappeler que ses habitudes à table méritent quelques précautions.

Il fonctionne bien dans le trio, mais me convainc un peu moins tout seul. Sans son célèbre masque, son visage et sa tenue paraissent plus ordinaires. Les accessoires font le lien avec le personnage, mais il n’a pas la force visuelle de ses deux voisins.

Réunis, les trois composent pourtant une chouette sélection pour Halloween : Freddy apporte ses couleurs, Hannibal son calme inquiétant, et Ghost Face vole un peu la vedette. De quoi installer une petite ambiance cinéma d’horreur sans transformer le salon en maison hantée. Et si je ne devais en garder qu’un, le choix serait vite fait : le masque de Scream remporte cette manche.