Le phénomène Hugo de la collection Stardust est enfin publié au format poche!

Résumé du livre.

Il était une fois une princesse… qui avait reçu la malédiction d’être venimeuse au toucher. Soraya a vécu sa vie cachée, loin de sa famille, dans sa chambre, au dernier étage du palais, ou dans les allées de la roseraie du Golestan. À l’approche de la cérémonie du mariage de son frère jumeau, Soraya doit décider si elle est prête à sortir de l’ombre pour la première fois.

Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté.

Et en bas du palais, se trouve un jeune homme qui n’a pas peur d’elle, dont les yeux voient au-delà de la peur, comprennent qui se cachent sous le poison. Soraya pensait savoir où est sa place dans le monde, mais une succession de choix imprévus la conduisent à des conséquences qu’elle n’aurait jamais imaginées. Elle commence alors à se demander qui elle est, qui elle est en train de devenir : humaine ou démon ? Princesse ou monstre ?

Mon avis.

Girl, Serpent, Thorn est un roman captivant qui m’a emporté dans un monde enchanté dès la première page. L’histoire de Soraya, une princesse maudite qui porte le venin mortel, est à la fois sombre, envoûtante et remplie de rebondissements.

L’écriture de l’auteur est magnifique, fluide et poétique. J’ai été transporté du premier mot au point final. Chaque description est si vivante que j’ai toujours eu l’impression d’être aux côtés de Soraya, ressentant ses peurs, ses doutes et ses espoirs.

Soraya est un personnage complexe et fascinant. Son évolution tout au long du roman est subtile et bien développée, ce qui rend son parcours encore plus captivant.

Ce roman est bien plus qu’un simple conte de fées. Il explore des thèmes profonds tels que l’identité, le choix et les conséquences de nos actions. L’intrigue est pleine de surprises et de révélations: un véritable page-turner.

Je recommande vivement Girl, Serpent, Thorn à tous les amateurs de romans fantastiques et de contes revisités. C’est une lecture envoûtante, remplie d’émotions fortes et de réflexions profondes.