L’écriture de Jessa Hastings est toujours aussi addictive : elle parvient à créer des situations riches et immersives qui m’ont tenue en haleine du début à la fin. En parallèle de ma lecture, j’ai écouté la version audio du livre, et je dois dire que c’est une expérience que je recommande vivement. Le travail de narration est tout simplement exceptionnel : les narrateurs donnent vie aux personnages avec une telle intensité qu’elle ajoute une dimension supplémentaire à l’histoire. La version audio a complètement enrichi mon expérience de lecture. Il y a quelque chose de différent à entendre les voix des personnages et à sentir l’intensité de leurs émotions à travers la performance des narrateurs. Je me suis surprise à écouter le livre même lorsque je n’avais pas le temps de lire, ce qui a prolongé mon immersion dans l’univers de ce roman.

Dès les premières pages, j’ai été captivée par le personnage de Daisy Haites. Elle est incroyablement complexe, à la fois charismatique et vulnérable, et j’ai trouvé que son évolution au fil des chapitres était très inattendue. On retrouve Daisy , une jeune femme étudiante en médecine qui ne vit pas dans un milieu très ordinaire : elle est la sœur de Julian Haites, l’héritier du royaume mafieux de leurs parents. Ensuite, il y a Christian , un homme très présent dans le premier volume et j’avais vraiment hâte de le découvrir en profondeur. Il s’agit d’un des hommes de main de Julian, mais leur relation est sur le point de changer lorsque ce dernier se retrouve dans un triangle amoureux assez compliqué à gérer.

