Sylvain Repos (Yojimbot) prend la suite et nous raconte l’histoire d’une invasion démoniaque. Que peuvent faire les survivants ? Courir et tenter de survivre en groupe. C’est dans ce contexte que l’on suit deux jeunes sœurs poursuivies par une horde de démons. Très mal embarquées, elles ont la chance de tomber sur un gars un peu chelou à moto mais qui a l’avantage d’avoir un gros sabre et savoir s’en servir. Sauvées de cette première vague, elles rencontrent le groupe qui l’accompagne et survit avec le samouraï à moto.

