Visions of Mana est le dernier né de la série des Mana (a.k.a Seiken Densetsu) ! Il est sorti fin août 2024 sur PS4, PS5, XBox Series et PC. Il est développé par le studio Ouka Studios et édité par Square Enix. Le jeu est entièrement sous-titré en français et possède les voix anglaises ou japonaises. Comme ses prédécesseurs, Visions of Mana est un A-RPG (purement solo).

Malheureusement, à peine sorti, le jeu a fait parler de lui pour de mauvaises raisons. En effet, de nombreuses rumeurs semblent indiquer que Ouka Studios soit destiné à être fermé d’ici quelques semaines / mois. Difficile nouvelle pour commencer la communication autour d’un jeu …

Le test a été réalisé sur PS4 ce qui influencera quelque peu certains points notamment sur l’aspect technique du jeu !

Côté aventure

Tous les quatre ans, une fée parcours l’ensemble des villages de la région pour désigner les élu(e)s qui auront l’honneur de servir d’offrande à l’Arbre Mana afin d’effectuer un rite qui permettra à l’arbre de se régénérer et de récupérer ses pouvoirs. Vous incarnez Val qui a été désigné non pas offrande mais gardien d’âme pour cette « promotion ». Son rôle est de récupérer l’ensemble des élus et de les protéger pendant le périple jusqu’à l’Arbre Mana.

Durant votre aventure, vous allez former un groupe de cinq personnages qui seront bien utiles au fur et à mesure que vous avancez dans les zones du jeu qui cachent des monstres de plus en plus fort (évidemment). Ce voyage est l’occasion pour le jeu de nous montrer ses beaux environnements variés (plaine, neige, plage, …) et ses villes plutôt originales. Même sur PS4, certains paysages sont vraiment chouettes à observer !

Le monde ouvert est l’occasion de partie à la recherche de coffres, monstres uniques, … Cependant, pour une raison vraiment étrange la plupart des points d’intérêts principaux sont par défaut renseignés sur la carte ce qui rend la partie découverte quasiment inutile … dommage.

L’histoire va évidemment subir de nombreux rebondissements qui ne surprendront pas les habitués du genre. C’est également l’occasion pour le jeu de ressortir toute sa mythologie de monstres, personnages iconiques, … en hommage aux anciens épisodes de la série. Si l’histoire est plutôt OK à suivre, le rythme du jeu est malheureusement très mal géré. Enormément de petites saynètes vont couper votre aventure ! On s’ennuie ferme pendant ces discussions pas du tout dynamiques entre les personnages. Surtout quand elles ont lieu tous les 5 mètres. Egalement, au vue de la gravité de l’aventure pour les offrandes, la légèreté des échanges laisse parfois assez pantois sur la compréhension des enjeux par le groupe !

Au-delà, de la quête principale vous allez pouvoir résoudre une multitude de quêtes secondaires et d’objectifs « cachés ». Le plus classique d’entre eux est la recherche de P’tit cactus au travers de tous les niveaux du jeu qui vous donnera des bonus franchement chouettes pour vous faciliter le jeu (notamment le double XP) !

Pour les autres quêtes, je suis au regret d’annoncer qu’elles sont vraiment sans intérêt. « Va tuer 3 harpies », « trouve moi 4 épines d’hérisson », « Donne ça à machin ». La bonne nouvelle c’est que les récompenses sont également très secondaires et il n’y a donc pas obligation de farmer ces quêtes.

Point de vue musique, je les ai trouvé assez répétitives et pas franchement captivantes pendant les randonnées et les combats du jeu.

Côté action et RPG

Pour commencer, vous ne pourrez utiliser que trois personnages sur le champ de bataille ! Vous aurez ainsi à choisir parmi vos cinq champions quelle équipe fonctionne le mieux. En sachant que chaque personnage représente une sorte d’archétype RPG (tank, DPS, support, …).

Heureusement, le jeu pousse un peu plus loin la customisation de vos combattants. En effet, au cours de votre aventure vous allez récupérer des reliques élémentaires qui, en plus de vous aider dans l’exploration du jeu, vont permettre à vos personnages de débloquer une nouvelle classe ! Chaque classe possédant son arbre de compétences et son move-set, la construction de votre groupe devient ainsi bien plus tactique ! En sachant qu’il y a 8 reliques et 5 personnages, cela vous fait 40 classes à analyser pour construire votre groupe parfait !

Et si vous souhaitez peaufiner tout ça, vous aurez accès à des graines de compétences qui donneront des bonus (attaque, magie, …) ou des nouvelles techniques à vos personnages pour contrer vos faiblesses. Un système plutôt bien fichu !

Cela va vous permettre de rentrer dans les combats plutôt serein. Ils sont plutôt dynamiques et bien fichus même si la caméra vous laissera régulièrement, notamment contre les gros ennemis (et les boss). Comme d’habitude, l’IA des alliés n’est pas optimale et il ne faut pas compter sur eux pour éviter les AOE qui sont pourtant bien indiquées en rouge. J’ai eu deux bugs d’alliés qui ne bougeaient plus pendant un combat mais qui ont fini par se débloquer … Embêtant mais pas trop gênant !

Encore une fois, les reliques élémentaires permettent de dynamiser le système de jeu. En combat, vous allez pouvoir déclencher des effets spéciaux et des super attaques (assez cool visuellement !) en fonction de votre classe qui vont décimer le camp ennemi ou vous fournir des buffs.

Le jeu ne révolutionne rien dans son système de RPG et de combat mais le tout est plutôt efficace et bien exécuté.

Le point PS4

Côté technique, c’est un enfer. Passé la moitié du jeu, les combats sont bien plus techniques qu’au début (multiplication des sorts, des monstres, …) et le jeu rame, mais raaaaaaaaaame. Au point d’être limite injouable sur certains combats de boss.

Et au-delà de la partie combat, j’ai vraiment eu la sensation que tout le jeu ramait. L’ouverture du menu ? Lente. Changer de personnage ? Lent. Les temps de chargement ? Nombreux et interminable.

Ca m’a rendu la fin du jeu extrêmement difficile à vivre … Je ne saurais pas dire ce qui est imputable uniquement à la version PS4 (voire à ma console) mais si vous devez découvrir le jeu, je vous le conseille sur une autre console.

Conclusion

Sans être un chef d’œuvre, Visions of Mana reste plus que correct et sa durée de vie « moyenne » (environ 20/25h sans tout faire) ne représente pas un engagement interminable. A éviter sur PS4 cependant !