À la maison, Noah traverse une période voitures assez intense. Comprenez : tout ce qui possède quatre roues a de bonnes chances de l’intéresser, et notre stock de petites voitures commence à faire concurrence à certains concessionnaires. Ajoutez à cela son amour pour Cars, l’un des rares dessins animés qu’il ait vus et auxquels il accroche vraiment, et vous comprendrez pourquoi ce circuit Carrera partait avec une belle longueur d’avance.

Retrouver Flash McQueen sur une piste, avec une commande pour le faire foncer ? Le cahier des charges était déjà presque rempli. Mais ce circuit Disney Pixar Cars a aussi un argument capable de séduire les parents : une fois la course terminée, il se replie en deux pour devenir une mallette.

Un circuit qui ne colonise pas le salon

C’est probablement ce qu’on apprécie le plus dans sa conception. L’installation est très simple : on ouvre le circuit, on prépare les voitures et les commandes, et on peut jouer. Pas de longue séance d’assemblage de rails avant de voir enfin rouler Flash McQueen.

Le rangement est tout aussi pratique. Plutôt que de démonter la piste morceau par morceau, on referme l’ensemble. Pour un jouet qu’on veut pouvoir sortir facilement, puis ranger sans y passer autant de temps qu’à jouer, c’est franchement bien pensé. Le format mallette permet aussi d’envisager de l’emporter chez des proches ou en vacances.

Une fois ouvert, le circuit reste assez compact, avec un mètre de long pour 45 centimètres de large. Vous aurez donc besoin d’un peu de place, mais pas de sacrifier une pièce entière aux ambitions automobiles de votre enfant.

Autre bon point : le choix entre les piles et une alimentation par USB-C. Les premières permettent de jouer loin d’une prise ; la seconde évite de craquer son PEL en piles lorsque les courses s’enchaînent. Une souplesse toute simple, mais très appréciable au quotidien.

Deux voitures, deux pistes et un Noah ravi

Sur la piste, Flash McQueen affronte Cruz Ramirez. Les deux voies permettent de jouer à deux, chacun avec sa voiture et sa commande. Visuellement, les petits bolides vont vraiment assez vite : on retrouve ce plaisir immédiat de les voir filer côte à côte, avec une vraie allure de course. Le compteur de tours intégré complète l’ensemble pour départager les pilotes.

Le tracé reste fixe : l’intérêt est de lancer rapidement une course, plutôt que de construire un nouveau parcours à chaque partie. Pour Noah, retrouver son héros et le faire rouler suffit largement à déclencher l’enthousiasme.

Ce Carrera Cars coche donc deux cases qui ne vont pas toujours ensemble : un jouet qui fait très plaisir à l’enfant, et un format pratique pour les parents. Flash McQueen fait son petit effet, les courses sont chouettes à regarder, et le rangement ne devient pas une épreuve supplémentaire. À la maison, le combo fonctionne très bien.