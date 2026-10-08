Vous avez toujours rêvé de retrouver les personnages de Miyazaki dans des situations absurdes et invraisemblables ? Alors venez jeter un œil à cette nouvelle bande dessinée !

Ce que j’en pense

Le principe est assez simple : une planche, une page (dans la plupart des cas), un gag et une référence à un des films de l’univers Ghibli !

On se retrouve donc avec un ensemble de strips courts et percutants qui s’enchainent… et ça fonctionne bien.

Le lecteur prend plaisir à reconnaitre les clins d’œil aux films et à ses personnages favoris : Totoro, Ponyo, le Voyage de Chihiro, le Château ambulant, Kiki la petite sorcière… Il y en a pour tous les goûts.

Au fil des pages, cela devient même un jeu dans lequel on doit trouver quel est l’animé concerné.

Niveau dessin, tout est caricatural mais reconnaissable facilement. Les graphismes sont en phase avec la BD, tout est rapide et va à l’essentiel pour donner vie aux différents gags.

Pour moi, Ghili Ghili est vraiment un petit plaisir. Il se lit très vite et permet de se faire quelques pages pour passer le temps sur une pause détente imprévue.

La plupart des gags fonctionnent bien mais parfois certains peinent vraiment à convaincre. De plus, si vous n’êtes pas un fan du studio Ghibli, certaines chutes passeront à côté. Cette bande dessinée s’adresse vraiment aux fans inconditionnels de Miyazaki et aux amateurs de son univers.

En définitive, Ghili Ghili est un petit bol d’air parodique, bien rythmé et efficace… pour les passionnés du monde de Ghibli. Un cadeau parfait !

En revanche, si vous n’avez jamais vu Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké ou Le Château dans le ciel, vous passerez probablement à côté de l’essentiel des clins d’œil.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Merci aux éditions Jungle pour l’envoi du livre !

Fiche récap